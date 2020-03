Les forces russes contre les coronavirus arrive à Bergamo, Italie

Merci, la Russie

Italie : L’équipe russe d’intervention contre les coronavirus arrive à Bergame

Le 26 mars – Un convoi d’experts médicaux et de spécialistes du ministère russe de la défense est arrivé jeudi à Bergame pour aider les autorités locales à lutter contre la pandémie COVID-19.

L’équipe russe d’intervention contre les coronavirus a quitté la base aérienne italienne de Pratica di Mare mercredi.

Quinze avions Il-76 des forces aérospatiales russes avec des spécialistes et du matériel militaire pour aider à combattre la pandémie de coronavirus sont arrivés en Italie entre le 22 et le 25 mars.

L’Italie a été le pays le plus touché d’Europe par l’épidémie de COVID-19. Selon l’Organisation mondiale de la santé OMS, le pays avait enregistré plus de 69 000 cas et plus de 6 800 décès au 25 mars.

Ruptly

Adaptation Yandexfr

Les médecins militaires russes sont arrivés à la Bergame en Italie

Selon le ministère de la défense de la Fédération de Russie, un convoi d’experts militaires russes est arrivé à Bergame, où ils seront assistés dans la lutte contre le coronavirus COVID-19.

Actuellement situé dans la ville lombarde de Bergame est l’un des épicentres de l’épidémie, il y a eu un grand nombre d’infections et de décès.

Le convoi est arrivé à Bergame : le complexe mobile d’analyse et de diagnostic, des moyens mobiles de désinfection performants avec un stock de désinfectants, des équipements spéciaux pour assister les patients lourds. Après avoir précisé les missions des experts militaires russes, vont lancer des activités pour aider à la lutte contre l’infection par le coronavirus, rapporte la TASS.

Il a été rapporté que samedi dernier, lors d’une conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre italien Giuseppe Conte, un accord a été conclu sur la fourniture par la Russie de la partie italienne dans la lutte contre la propagation des coronavirus. Dans la période du 25 mars au 22 mars, 15 avions de transport de l’armée de l’air russe sont arrivés en Italie, livrés dans un pays d’une centaine de virologistes militaires russes et de spécialistes du ministère de la défense de la Fédération de Russie dans le domaine de l’épidémiologie, huit équipes médicales et infirmières, du matériel pour le diagnostic et la mise en œuvre de mesures de désinfection. kxan36news.com

Les experts militaires russes ont effectué une reconnaissance à Bergame

Le 26 mars, des experts militaires russes et italiens ont effectué une reconnaissance dans les établissements de santé pour les personnes âgées de Bergame, utilisés pour traiter les personnes infectées par le coronavirus.

Au cours de l’inspection des complexes des établissements, un ensemble de mesures prioritaires antiépidémiques préventives pour réduire le risque de propagation de l’infection parmi des patients pour personnes âgées a été identifié. Le volume des travaux de désinfection du territoire des malades contaminés a également été déterminé. La formule convenue est destinée à la désinfection.

Le 27 mars des spécialistes russes commenceront à mener des missions de lutte contre le coronovirus dans des établissements de santé à Bergame. fr.mil.ru

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom