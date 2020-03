Coronavirus : Le président Poutine visite l’hôpital de Kommunarka, près de Moscou, Russie

Je les ai vus travailler. Chacun est à son poste de combat – Vladimir Poutine, Military

Mise à jour – Le ministère russe de la santé a déclaré que le coronavirus peut être traité avec de l’ibuprofène et du paracétamol

В Минздраве РФ заявили, что коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом https://t.co/cyIJUmESD0 — Интерфакс (@interfax_news) March 24, 2020

Le ministère russe de la santé a déclaré que le coronavirus peut être traité avec de l’ibuprofène et du paracétamol.

By Kremlin

Vladimir Poutine a visité un hôpital pour patients atteints de coronavirus situé dans la ville de Kommunarka, près de Moscou

Plus tôt dans la journée, le Président a tenu une réunion sur les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus avec la participation de la vice-premier ministre Tatyana Golikova, du maire de Moscou Sergei Sobyanin, du ministre de la santé Mikhail Murashko et du chef du Rospotrebnadzor Anna Popova.

Conversation avec le médecin-chef de l’hôpital clinique de la ville n° 40 Denis Protsenko

Denis Protsenko : L’oxygénation extracorporelle par membrane ECMO est une technologie qui est revenue dans nos unités de soins intensifs depuis les salles d’opération après l’épidémie de grippe porcine. La ville dispose d’une capacité d’ECMO suffisante, et un centre d’ECMO a été mis en place dans l’un de nos hôpitaux.

Aujourd’hui, notre département s’est réuni pour une table ronde avec nos collègues chinois. Ils ont déclaré que cette fois, contrairement à la grippe porcine, l’ECMO n’a pas été beaucoup utilisée dans leur hôpital, avec seulement 11 cas d’ECMO sur un total de 6 000 patients.

Tatyana Golikova : Il s’agissait probablement de cas avancés.

Denis Protsenko : C’est exact. Cela nous donne l’espoir que nous n’aurons pas à faire face à cela non plus. C’est une bonne technique de sauvetage, mais plutôt agressive.

Vladimir Poutine : M. Protsenko, je tiens à vous remercier pour la façon dont le travail est organisé dans votre institution. Mes mots de gratitude les plus chaleureux vont à toute votre équipe.

Je les ai vus travailler. Chacun est à son poste de combat. Je ne veux pas vraiment utiliser le langage militaire, mais tout fonctionne comme une horloge, une machine bien huilée. J’ai vu que vos gens savent ce qu’il faut faire et comment le faire. Ils ont tout ce dont ils ont besoin et utilisent efficacement les équipements et les moyens disponibles. Même un spectateur peut voir à quel point les choses fonctionnent bien. J’ai pu voir à quel point les patients gravement malades sont bien soignés, avec trois spécialistes travaillant sur un seul patient à la fois. C’est merveilleux de voir des patients qui vont mieux et qui reprennent une vie normale.

Ils le doivent en grande partie à vous. Parfois, je le sais moi-même, il suffit de savoir comment organiser le travail correctement. Vous l’avez fait. C’est un bon exemple de la façon de procéder pour ce genre de travail.

Mes collègues et moi-même aurons une réunion avec le gouvernement plus tard dans la journée pour discuter des mesures médicales spéciales visant à mieux localiser la propagation du virus, ainsi que des mesures économiques.

Je voulais vous demander, en tant que personne opérant littéralement sur le terrain et traitant directement avec cela, de partager vos réflexions, observations ou propositions sur notre travail. Il ne s’agit pas seulement de Moscou, puisque nous allons discuter de la manière dont ces efforts peuvent être utilisés dans tout le pays.

Denis Protsenko : D’un point de vue médical, il y a essentiellement deux scénarios possibles à l’heure actuelle : le scénario asiatique où la propagation du virus s’atténue rapidement, et le scénario italien avec un taux d’infection croissant. En tant que médecin, anesthésiste et urgentiste, et pas seulement en tant que médecin-chef dans une clinique, je pense qu’il est essentiel que nous élaborions le scénario italien. Si un jour nous constatons une forte augmentation des infections, et Moscou s’oriente déjà dans cette direction, nous sommes prêts à convertir cet hôpital pour qu’il puisse accueillir un grand nombre de patients.

En ce moment même, nous sommes prêts à réaffecter 190 des 606 lits aux unités de soins intensifs. Nous prenons des ventilateurs pulmonaires en stock et les installons, afin que ces 600 lits puissent former une grande clinique de soins intensifs réunissant des experts très compétents de toute la ville. Voilà ce qu’est le modèle italien.

Si nous passons soudainement au scénario chinois ou coréen et que tout se termine en avril ou mai, je pense que cela rendrait nos médecins plus heureux que quiconque. Je pense néanmoins que nous devons être prêts à faire face au pire des scénarios.

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin : Monsieur le Président, je pense que tous nos collègues des régions doivent être prêts à faire face à de sérieux défis et à des problèmes compliqués. Une fois ces problèmes derrière nous, ce sera un soulagement, mais nous devons être prêts.

Vladimir Poutine : Bien sûr. En fait, c’est ce que nous avons dit lors de la première réunion avec nos collègues aujourd’hui. Plus tard dans la journée, nous en discuterons avec le gouvernement lors d’une réunion plus large.

M. Protsenko, merci beaucoup.

Denis Protsenko : Merci pour votre appréciation. Je pense que votre visite est la meilleure façon de motiver notre équipe.

Vladimir Poutine : J’espère que cela envoie un signal au-delà de votre équipe. Je voudrais remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent et aident les gens dans les meilleures traditions des soins de santé russes.

Je vous souhaite beaucoup de succès.

Denis Protsenko : Merci.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

Vladimir Putin visited the hospital in Kommunarka: https://t.co/EVlXHuwyuC pic.twitter.com/07mY3rpfmc — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 24, 2020

Coronavirus, From Russia with Love💞💞💞 :Poutine,même pas peur de l’OTAN,envoie les forces russes pour aider l’#Italie https://t.co/ElFN9ZdojK @IntropaJacques #Coronavirus, l’appel des avocats italiens ,#Poutine donne l’ordre au ministre russe de la défense d’exécuter la mission pic.twitter.com/UwsUmhXure — Intropa Jacques (@IntropaJacques) March 23, 2020

Un centre de commandement #Poutine agit contre le coronavirus comme une guerre de missiles balistiques intercontinentaux https://t.co/NB04HEfFUP @IntropaJacques La guerre de Macron contre le #coronavirus, comment combattre le virus? Images du marché de Barbes à Paris HaHaHa🤔😅😂 pic.twitter.com/axJ7cHqLmu — Intropa Jacques (@IntropaJacques) March 18, 2020

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom