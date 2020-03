Coronavirus, Russie : Les forces aérospatiales russes VKS ont achevé la livraison à l’Italie

Le chef d’état-major des forces armées de la République italienne Enzo Vicherelli remercie la Russie

Les avions VKS russes ont achevé la livraison de spécialistes et de matériel à l’Italie

Neuf avions IL-76 de l’aviation de transport militaire de l’armée de l’air russe, en provenance de l’aérodrome de Chkalovsky [région de Moscou], ont livré à la République italienne une centaine de spécialistes, d’équipements et de matériels militaires russes pour aider à la lutte contre l’infection par le coronavirus.

Dans les plus brefs délais, des complexes mobiles équipés de matériel de diagnostic et de mesures de désinfection ont été livrés à la base aérienne de Pratica di Mare de l’armée de l’air italienne, située à 30 kilomètres au sud-ouest de Rome. Ministère russe de la Défense

Le Chef d’état-major des forces armées italiennes a remercié la Russie pour l’aide apportée dans la lutte contre le coronavirus

En rencontrant le premier avion des Forces aérospatiales de la Fédération de Russie avec une cargaison d’équipement et de médecins pour lutter contre l’épidémie, à la base aérienne italienne «Pratica di Mare», le chef d’état-major des forces armées de la République italienne Enzo Vicherelli a remercié la Russie pour l’aide apportée: «Je voudrais exprimer ma grande satisfaction et ma gratitude de tous les Italiens pour l’aide russe à un moment si difficile pour la République italienne. Je tiens à vous remercier pour le grand nombre de matériels et de spécialistes qui sont venus de Russie en Italie pour apporter leur aide». fr.mil.ru

Adaptation Yandexfr

Coronavirus, From Russia with Love💞💞💞 :Poutine,même pas peur de l’OTAN,envoie les forces russes pour aider l’#Italie https://t.co/ElFN9ZdojK @IntropaJacques #Coronavirus, l’appel des avocats italiens ,#Poutine donne l’ordre au ministre russe de la défense d’exécuter la mission pic.twitter.com/UwsUmhXure — Intropa Jacques (@IntropaJacques) March 23, 2020

