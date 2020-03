Coronavirus, From Russia with Love💞💞💞 : Poutine, même pas peur de l’OTAN, envoie les forces russes pour aider l’Italie

Coronavirus, l’appel des avocats italiens à Poutine, sans hésiter, Poutine donne l’ordre au ministre russe de la défense d’exécuter la mission

Président Poutine, tu es un « Warrior »

На отправляемой в Италию российской технике сделаны надписи « Из России с любовью » https://t.co/07t58okBVL — Интерфакс (@interfax_news) March 22, 2020

Sur le matériel russe envoyé en Italie figure l’inscription « De Russie avec amour »

L’armée russe envoie de l’aide sur les coronavirus en Italie après un appel téléphonique de Poutine

MOSCOU, le 22 mars, Reuters – L’armée russe va commencer à envoyer des secours médicaux en Italie à partir de dimanche pour l’aider à combattre le nouveau coronavirus après avoir reçu un ordre du président Vladimir Poutine, a déclaré le ministère russe de la défense dans un communiqué.

Poutine s’est entretenu samedi avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte, a déclaré le Kremlin, ajoutant que le dirigeant russe avait offert son soutien et son aide sous la forme de véhicules mobiles de désinfection et de spécialistes pour aider les régions italiennes les plus touchées.

L’Italie a enregistré un bond de près de 800 décès dus au coronavirus samedi, ce qui porte à près de 5 000 le nombre de victimes dans le pays le plus durement touché au monde.

Le ministère russe de la défense a déclaré que des avions de transport militaire livreraient huit brigades mobiles de médecins militaires, des véhicules spéciaux de désinfection et d’autres équipements médicaux en Italie à partir de dimanche.

La Russie va également envoyer une centaine de spécialistes militaires en virologie et en épidémies, a indiqué l’agence de presse Interfax, citant le ministère de la défense.

La Russie elle-même a signalé 306 cas de virus, la plupart à Moscou, et un décès lié au coronavirus.

Telephone conversation with Italian Prime Minister Giuseppe Conte https://t.co/6PotwO61cb — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 22, 2020

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte à l’initiative de la partie russe

La pandémie de coronavirus et les mesures prises dans les deux pays pour contrer la propagation de l’infection ont été discutées en détail. Vladimir Poutine a exprimé son soutien aux dirigeants et au peuple italien, compte tenu de la situation épidémiologique extrêmement grave qui règne dans la République italienne.

Les deux dirigeants ont convenu d’un accord sur une interaction étroite dans la lutte contre le coronavirus. En réponse à la demande de la partie italienne, le président de la Russie a confirmé qu’il était prêt à apporter l’aide nécessaire et a défini ses paramètres spécifiques. Ainsi, il est prévu de livrer des équipements de protection, des unités de pulvérisation de désinfectant sur les véhicules et les territoires, des équipements médicaux et autres, ainsi que d’envoyer des équipes de spécialistes russes pour apporter une assistance pratique dans les zones les plus touchées du pays. Les livraisons seront effectuées par le ministère de la défense à l’aide des avions des forces aérospatiales de la Fédération de Russie.

Giuseppe Conte a exprimé sa sincère gratitude pour les mesures prises par la Russie afin de soutenir l’Italie en ces temps difficiles. en.kremlin.ru

Moscou, le 22 mars, INTERFAX.RU – Les inscriptions « From Russia with Love » en russe, anglais et italien sont faites sur la technique que le ministère russe de la défense envoie en Italie dans le cadre de son assistance dans la lutte contre les coronavirus.

En témoignent les images d’équipements et de machines chargés sur des avions de transport militaire à l’aérodrome de Chkalovsky, près de Moscou. La vidéo a été diffusée sur les pages du ministère russe de la défense dans les réseaux sociaux.

Dimanche, l’armée russe a commencé à transférer du personnel et du matériel médical en Italie, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Trois des neuf avions de transport militaire russes préparés en cours vers la base de l’armée de l’air italienne près de Rome.

La base aérienne italienne « Praktik de Mare », située à 30 kilomètres au sud-ouest de Rome, fournira des médecins militaires russes, spécialistes en virologie et en épidémiologie, recevront un équipement moderne pour les mesures de diagnostic et de désinfection. Au total, une centaine de spécialistes militaires dans le domaine de la virologie et de l’épidémiologie se rendront en Italie.

Comme l’a rapporté « Interfax », samedi, le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte. En réponse à l’appel de la partie italienne, le président russe a confirmé qu’il était prêt à aider le pays dans la lutte contre le coronavirus. interfax.ru

Первый самолет с военными медиками вылетел из РФ в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 https://t.co/ddfXBkyQIc — Интерфакс (@interfax_news) March 22, 2020

Le premier avion avec des médecins militaires s’est envolé de Russie vers l’Italie pour aider à lutter contre COVID-19

Moscou., le 22 mars, INTERFAX.RU – Le premier avion militaire russe s’est envolé pour l’Italie dans le cadre de son assistance dans la lutte contre les coronavirus, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Selon lui, l’IL-76 avec des spécialistes et du matériel militaire est arrivé dans ce pays depuis l’aérodrome « Chkalovsky » [région de Moscou].

Le ministère de la défense a indiqué qu’il allait livrer à la base aérienne de l’armée de l’air italienne « Pratica de Mare » [30 kilomètres au sud-ouest de Rome] un groupe de médecins militaires de pointe, spécialistes en virologie et en épidémiologie, avec un équipement moderne pour le diagnostic et la désinfection.

Le ministère russe de la défense a noté que selon l’état de préparation de la partie italienne, les avions de transport militaire des forces aérospatiales russes livreront à la république huit brigades mobiles de spécialistes militaires russes en virologie et en médecine, des complexes automobiles de désinfection par aérosol, ainsi que du matériel médical. interfax.ru

Россия направит в Италию более 100 военных медиков с оборудованием https://t.co/LEFHVP37aA — Интерфакс (@interfax_news) March 22, 2020

La Russie enverra en Italie plus de 100 médecins militaires

Moscou, le 22 mars, INTERFAX.RU – Huit équipes médicales et infirmières et une centaine de spécialistes-virusologues sont prêts à être envoyés en Italie, a rapporté dimanche le ministère russe de la Défense.

Selon le département militaire, le groupe prêt à partir avec un équipement de diagnostic moderne comprenait des spécialistes de premier plan du ministère de la défense dans le domaine de la virologie et de l’épidémiologie, avec une expérience internationale considérable dans la lutte contre les épidémies.

Des spécialistes militaires ayant combattu l’anthrax et la peste africaine sont envoyés en Italie. Le groupe sera dirigé par le général de division Sergei Kikot, qui est un développeur et un spécialiste de premier plan dans l’application des derniers modèles de systèmes de traitement spéciaux. Auparavant, il a été impliqué dans l’organisation du travail dans des conditions épidémiologiques complexes de flambées d’anthrax, l’élimination des conséquences des inondations épidémiques.

Le groupe comprenait également le lieutenant-colonel Gennady Eremin – un expert dans l’organisation et la conduite de mesures anti-épidémiologiques, ainsi que le lieutenant-colonel Vyacheslav Kulish, qui est un spécialiste dans le développement d’équipements de protection contre les agents biologiques d’attaque de nature virale.

Le lieutenant-colonel Alexander Yumanov du service médical participera également aux travaux. Il a participé au déploiement d’un hôpital mobile en République de Guinée dans le cadre du programme international de lutte contre le virus Ebola. Le colonel Alexei Smirnov, éminent scientifique et épidémiologiste du service médical, qui a participé à la mise au point d’un vaccin contre Ebola, se rend également en Italie.

La brigade aérienne est déjà préparée…

Il a été rapporté plus tôt que l’aérodrome militaire « Chkalovsky » [région de Moscou] concentre neuf appareils IL-76 de l’aviation de transport militaire de l’armée de l’air russe, qui, au cours de la nuit dernière, avec des équipages entraînés, ont été rapidement déplacés des régions de Pskov, Oulianovsk et Orenbourg. Ils seront envoyés en Italie.

Cette nuit, le ministère russe de la défense a annoncé que la Russie envoie en Italie huit équipes mobiles de virologistes et de médecins militaires, des désinfectants, du matériel médical.

Samedi, le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte. En réponse à l’appel de la partie italienne, M. Poutine a confirmé qu’il était prêt à aider rapidement l’Italie dans sa lutte contre les coronavirus.

L’envoi des avions est prévu pour le dimanche 22 mars.

Le nombre total de décès dus à COVID-19 en Italie vendredi dernier a atteint 4.825 personnes, selon le portail statistique Worldometer. Le nombre de malades a dépassé les 53 000 personnes.

En Russie, à la date de samedi, 306 cas de coronavirus ont été enregistrés. interfax.ru

Warrior, est un guerrier, un gros dur qui aime se battre et qui est difficile à abattre.

Love Poutine💞💞💞

