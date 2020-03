Ceux qui ne savent pas ou sont ignorants, le président Assad est un ami de Poutine

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République arabe syrienne, Bachar al-Assad

Les deux présidents ont discuté l’évolution de la situation en Syrie, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des accords russo-turcs du 5 mars 2020 sur la stabilisation de la situation dans la zone d’Idlib.

Ils ont également examiné les progrès réalisés dans le cadre du processus politique au sein de la Commission constitutionnelle syrienne, ainsi que les questions liées à la fourniture d’une aide humanitaire à la Syrie.

Vladimir Poutine a félicité Bachar al-Assad à l’occasion de la prochaine fête musulmane, Isra et Miraj.

Il a été convenu de poursuivre les contacts à différents niveaux.

