Russie : Le vaccin russe contre le coronavirus a été testé sur des animaux

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont établi une coopération étroite et une assistance mutuelle accrue contre le coronavirus

Les forces russes et les forces chimiques russes se sont entraînées contre COVID-19

Moscou, le 20 mars, INTERFAX.RU – Les tests du vaccin contre le coronavirus sur les animaux ont commencé au Centre de recherche d’État « Vecteur ».

Comme l’a rapporté la directrice générale adjointe de la recherche du « vecteur » Elena Gavrilova sur les ondes de la chaîne de télévision « Russia 24 », le centre a développé six plateformes technologiques de vaccins basés à la fois sur des virus recombinants connus et des vaccins synthétiques.

Selon elle, immédiatement après avoir reçu un virus vivant, des recherches ont été menées pour obtenir des modèles de laboratoire sensibles, « qui sont des furets et des primates inférieurs, et, ayant reçu des prototypes de vaccins, ont commencé des recherches sur des animaux de laboratoire ».

Auparavant, Rospotrebnadzor a annoncé le début des tests d’un vaccin contre COVID-19.

« Dans le même temps, les chercheurs sont confrontés à de nombreuses questions importantes – il est nécessaire de déterminer la dose et la fréquence d’introduction du vaccin les plus efficaces, la méthode et le schéma de vaccination », indique le rapport.

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République populaire de Chine Xi Jinping

Les présidents ont discuté en profondeur de la situation autour de la pandémie de coronavirus, étant donné que la Russie et la Chine ont établi une coopération étroite dans la lutte contre l’infection dès le début.

La partie russe a hautement apprécié les résultats obtenus par les dirigeants chinois et le peuple chinois dans la lutte contre la propagation de la maladie.

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont prononcés en faveur d’une assistance mutuelle accrue et d’une coopération plus approfondie dans le domaine des soins de santé et du développement de nouveaux médicaments.

En outre, les dirigeants ont échangé leurs opinions sur un certain nombre d’autres aspects de la promotion de relations amicales entre la Russie et la Chine. en.kremlin.ru

Les forces russes ont passé deux jours à s’entraîner contre COVID-19

Moscou, le 20 mars, INTERFAX.RU – Les militaires russes ont mené un exercice spécial pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui a été utilisé pour évacuer les citoyens, le traitement spécial des avions et la désinfection des objets, a déclaré le ministre de la Défense Sergei Shoigu.

« Les 18 et 19 mars, un exercice spécial des forces de défense des Forces chimiques russes RKhB Radiation, Chemical and Biological – IF [radiations, chimiques et biologiques – IF] a eu lieu en coopération avec la Direction médicale militaire principale et les forces aériennes et les Forces aérospatiales. La sécurité a été assurée par des unités de la police militaire », a déclaré Shoigu au conseil d’administration de l’agence vendredi.

L’exercice a eu lieu à l’aérodrome de Chkalovsky dans la région de Moscou. Pendant les manœuvres, les militaires ont élaboré des actions pour l’accueil et l’évacuation des citoyens, la manipulation spéciale des avions et des cargaisons transportées, la quarantaine et la désinfection des installations des unités militaires pour la normalisation de l’épidémie, a déclaré le ministre.

Il a également déclaré que le ministère de la défense a constitué un stock de produits médicaux, de médicaments et d’équipements de protection pour lutter contre les coronavirus. Selon lui, le 12 mars, le quartier général opérationnel pour la prévention de l’importation et de la distribution dans les forces armées de COVID-19 a été créé, le quartier général était dirigé par le premier vice-ministre de la défense Ruslan Tsalikov.

Shoigu a souligné qu’une attention particulière devrait être accordée aux mesures préventives pour éviter une épidémie de coronavirus, ces mesures devraient être mises en œuvre 24 heures sur 24. En outre, l’épidémie dans l’armée devrait être constamment surveillée non seulement par les médecins, mais aussi par les commandants et les chefs de tous niveaux, a souligné le ministre. interfax.ru/

