🔴 Libye : L’armée libyenne attaque l’aéroport de Tripoli, des soldats turcs tués

En Libye, les forces russes de Poutine soutiennent les forces du maréchal Khalifa Haftar face à l’armée turque

Le président Vladimir Poutine de Russie a choisi d’être au côté des forces de son ami, le Colonel Kadhafi, face aux envahisseurs, les USA et l’OTAN

Nicolas Sarkozy, Mouammar Kadhafi, et le financement libyen : nos journalistes @fabricearfi et @karl_laske vous expliquent tout, sur une affaire qui remonte à 2011 pour Mediapart https://t.co/mdK9JKxfiz pic.twitter.com/ntTFSpdEpL — Mediapart (@Mediapart) March 20, 2018

L’armée nationale libyenne a frappé l’aéroport de Mitiga à Tripoli, en Libye, tuant les militaires turcs qui y sont stationnés, a déclaré dimanche le porte-parole de la LNA.

Selon le porte-parole Ahmad al-Mismari, depuis plusieurs jours, la LNA a frappé des cibles militaires turques, y compris des radars et des défenses aériennes, situées sur le terrain d’aviation de Mitiga. Il a noté que la LNA avait également détruit tout ce qui est considéré comme ayant une « présence turque » dans la région de Misrata, y compris les dépôts militaires.

Al-Mismari a souligné que la LNA adhère à la trêve et ne mène des opérations qu’en réponse aux provocations de la GNA.

Il a ajouté que les forces de la LNA avaient pénétré dans plusieurs districts de Tripoli mais qu’elles n’avançaient pas dans le respect du cessez-le-feu.

La semaine dernière, la LNA, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a frappé les systèmes de défense aérienne turcs dans une base militaire de l’aéroport, entraînant la suspension de tous les vols et l’évacuation des passagers et du personnel.

L’aéroport a déjà été attaqué à plusieurs reprises en raison des combats en cours entre les deux forces rivales dans le pays – l’armée nationale libyenne LNA et le gouvernement d’entente nationale soutenu par les Nations unies GNA.

almasdarnews.com

Vidéo des journalistes Fabrice Arfi et Karl Laske

Adaptation Yandexfr

Je combattrai jusqu’au dernier souffle afin de nous garder libres, que Dieu tout puissant nous aide à demeurer fidèles et libres – Colonel Kadhafi

L’or du Colonel Kadhafi aux pays africains. « Cet or a été accumulé avant la rébellion actuelle, et était destiné à établir une monnaie panafricaine appuyée sur un dinar or libyen. Ce plan était destiné à offrir aux pays d’Afrique francophone une alternative au franc CFA »

« 7 milliards de dollars a été découverte par les services de renseignement français peu après le déclenchement de la rébellion libyenne. »

« C’est un des facteurs qui ont influencé la décision du président Nicolas Sarkozy d’engager la France dans une attaque de la Libye. »

