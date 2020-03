Coronavirus : « Cher Président Poutine, ouvrez un corridor médical avec l’Italie… »

Les avocats italiens écrivent à Poutine : « Envoyez un million de masques à Naples. »

Dénonçant «l’égoïsme» de l’UE, des juristes italiens demandent à Poutine d’aider leur pays

🔴🇮🇹FLASH – #Coronavirus : + 250 décès en 24 h en Italie. 1.266 morts au total. Le nombre des personnes contaminées atteint 17.660. (ANSA)

By Salvatore Garzillo

Coronavirus, les avocats écrivent à Poutine : « Envoyez un million de masques à Naples. »

« Cher Président Poutine, ouvrez un corridor médical avec l’Italie… » C’est la demande envoyée par les Chambres pénales de droit européen et international au dirigeant russe. Les professionnels se plaignent de la difficulté du gouvernement italien à trouver des kits de sécurité et proposent d’envoyer un avion avec un million de masques FPP3 à l’aéroport Naples de Capodichino.

Le Cher Président de cette lettre n’est ni de Mattarella et ni de Conte. Il se trouve beaucoup plus à l’est, dans un pays qui ne semble pas encore touché par l’urgence du Coronavirus et pour cette même raison pourrait aider l’Italie avec l’envoi d’un avion cargo avec un million de masques pour atterrir à l’aéroport de Naples. Le président en question est Vladimir Poutine et Alexandro Maria Tirelli, le président des Chambres pénales de droit international, qui a envoyé hier la demande d’intervention demandant une coopération internationale en raison d’un manque structurel de la part de l’Union européenne.

« Notre association estime que le gouvernement doit affronter la lutte contre Covid-19 avec la même attitude politique avec laquelle il devrait faire face à un conflit de guerre mis en œuvre avec des instruments chimiques et bactériologiques – lit-on dans la note – L’urgence actuelle suggère de mettre en œuvre un plan prophylactique impliquant chaque citoyen, qui doit être protégé dans son droit constitutionnel à la santé ». Pour ce faire, il faut des outils peu nombreux mais fondamentaux, que les Chambres résument comme suit : « Un masque FFP3 avec des filtres interchangeables, des gants jetables, des lunettes de protection, un micro-stérilisateur pour désinfecter les éléments du kit ».

Et comme, selon l’association des pénalistes, le gouvernement italien ne parvient pas « à trouver et à fournir rapidement à la population le kit de prévention minimum », il demande à la Russie d’intervenir avec « l’envoi d’un cargo avec des masques FPP3 dans le sud de l’Italie, précisément pour protéger les noyaux territoriaux non infectés et aider la population avec l’envoi de machines de soins intensifs ».

« L’aéroport idéal est Capodichino. »

La lettre a également été envoyée à l’ambassadeur de Russie en Italie, Sergey Razov, et au représentant commercial de la Russie en Italie, Igor Karavaev, par l’intermédiaire desquels on espère que ce qui est considéré par le groupe d’avocats internationaux comme un corridor humanitaire pourra être réalisé.

« Nous voulons construire un corridor médical et demander l’aide d’un pays qui jusqu’à présent n’a pas été durement touché, en plus d’être un géant industriel. Un million de masques pourrait avoir un premier impact significatif pour la prévention – a expliqué à l’avocat Tirelli de Fanpage.it – L’aéroport idéal pourrait être celui de Capodichino. Il est nécessaire de prévenir la propagation de l’épidémie dans le sud de l’Italie afin qu’elle n’ait pas le temps de se propager massivement comme dans les régions du nord. Ensuite, nous continuerons à ouvrir le canal commercial. De nombreux entrepreneurs sont prêts. Nous devons abaisser la courbe de contagion. Nous gagnerons si le gouvernement ne nous paralyse pas avec la bureaucratie ».

On a demandé à Poutine d’aider l’Italie avec le coronavirus

Le barreau italien Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale a demandé au président russe Vladimir Poutine d’envoyer une aide humanitaire dans le nord du pays. L’association souhaite que le dirigeant russe aide l’Italie à lutter contre le coronavirus, a déclaré le chef de l’association, Alexandro Maria Tirelli, à RIA Novosti.

« L’Union européenne n’a pas fait preuve de solidarité et a fait preuve d’égoïsme envers l’Italie. Nous pensons qu’il devrait s’adresser à la Russie en tant que pays partenaire », – a-t-il souligné. Tirelli a déclaré que l’association demande à Poutine d’envoyer une cargaison de masques et de kits médicaux à Naples pour prévenir l’infection.

Selon le responsable de l’association, la Russie n’a pas encore été touchée par l’épidémie, elle peut donc apporter son aide. Il a exhorté le gouvernement italien à prendre des mesures urgentes pour combattre le virus : fournir à la population des masques, des gants jetables, des lunettes et des stérilisateurs.

M. Tirelli a souligné que le coronavirus pourrait « changer la carte des relations économiques en Europe » et renforcer les liens avec la Russie. Selon lui, Moscou est déjà soutenue par le grand public.

RIA Novosti note que le 4 mars, le gouvernement russe a imposé une interdiction temporaire sur l’exportation de certains dispositifs médicaux, dont les masques. Il a été précisé qu’elle ne concernera pas l’aide humanitaire et les biens jetables, que les citoyens sortent pour leur usage personnel.

Le plus grand foyer de coronavirus infecté en Europe a été l’Italie – on y dénombre plus de 10 000 patients. Parmi eux, 631 sont morts et 724 ont été guéris. lenta.ru

Coronavirus: dénonçant «l’égoïsme» de l’UE, des juristes italiens demandent à Poutine d’aider leur pays

Alors qu’avec 10.590 malades et 827 décès l’Italie reste actuellement le pays le plus touché par le coronavirus après la Chine, une association de juristes de ce pays a blâmé l’UE pour le manque de solidarité et s’est adressée à Vladimir Poutine pour lui demander d’envoyer en Italie des masques sanitaires.

La Russie pourrait aider l’Italie dans sa lutte contre le Covid-19 en livrant au pays des masques sanitaires et d’autres moyens de protection contre le virus, a estimé dans une interview à Sputnik Alexandro Maria Tirelli, chef de l’association des avocats Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale.

«L’Union européenne n’a pas fait preuve de solidarité et a montré beaucoup d’égoïsme envers l’Italie. Nous pensons que l’Italie doit s’adresser à la Russie en tant que pays partenaire. Nous demandons à Poutine d’envoyer à Naples un cargo avec des masques et des trousses contenant des moyens de protection», a-t-il déclaré.

Dans une lettre adressée au Président russe, l’association estime que le virus n’a presque pas touché la Russie qui pour cette raison pourrait accorder à l’Italie une telle aide.

«Le coronavirus peut changer la carte des relations économiques en Europe et des relations entre les pays. En Italie, il y a un mécontentement à l’égard de l’UE et la population en général soutient la Russie», a-t-il poursuivi.

Selon lui, il faut empêcher la propagation de l’épidémie dans le sud de l’Italie depuis les régions du nord.

«Si le navire commence à couler, alors les pièces nécessaires pour la réparation devraient être envoyées à ceux qui sont en sécurité», a conclu M.Tirelli.

Lourd bilan pour l’Italie

D’après les chiffres annoncés par la protection civile ce mercredi 11 mars, ces dernières 24 heures, 196 personnes sont décédées en Italie à cause du Covid-19 ce qui porte le nombre de morts à 827 depuis le début de l’épidémie qui a fait 12.462 contaminés en Italie.

Mercredi 11 mars, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, a estimé que la propagation du Covid-19 dans le monde avait pris un caractère de pandémie. fr.sputniknews.com

➡️ Le chef du service d'infectiologie d'un hôpital parisien regrette que la dangerosité du coronavirus ait été minimisée, sans cesse comparé avec la grippe, qui ne joue pourtant "pas dans la même cour". 🇫🇷⚕️🏥 #COVID19 #Coronavirus #Covid_19

🔴🇪🇺FLASH – #Coronavirus : L'Europe est désormais l'« épicentre » de la pandémie. (OMS)

