Les États-Unis modernisent des F-35 dans le cadre de la livraison de S-300 à la Syrie

Le déploiement de missiles S-300 avancés en Syrie a déclenché une sonnette d’alarme aux États-Unis et en Israël.

La décision du Pentagone de procéder à des essais supplémentaires pour son chasseur furtif F-35 signifie qu’il n’est pas si sûr de l’invisibilité de l’avion face aux missiles russes S-300, a écrit le journal indien EurAsian Times.

« Le fait que les Américains aient essayé de rendre l’avion invisible ne signifie pas qu’il l’est vraiment. Et ce n’est pas pour rien que le Pentagone a soudainement annoncé la nécessité de procéder à des essais supplémentaires du F-35, récemment. C’est la preuve évidente que les États-Unis eux-mêmes ne croient pas en la compétence du F-35 contre les systèmes de défense aérienne S-300 », a ajouté le site d’information.

Selon l’EurAsian Times, le F-35 Lightning II a été développé dans le but de vaincre le système S-300 auquel les États-Unis avaient déjà accès. Dès que l’Iran a commencé à négocier avec la Russie pour acheter le S-300, Israël aurait versé à la Grèce beaucoup d’argent pour avoir accès à ces systèmes afin de les étudier. En outre, les Américains ont acheté des parties du complexe par l’intermédiaire de la Biélorussie.

Cependant, le système S-300 que les Américains ont obtenu « a été mis en service dès 1978 et la différence entre la technologie moderne et celle de 1978 est énorme », note le site web.

Commentant les livraisons de S-300 à la Syrie, l’EurAsian Times a conclu qu’elles « augmenteront sérieusement la défense aérienne syrienne, mais seulement dans une région, puisqu’il a été annoncé que seuls quatre systèmes SAM étaient livrés.

L’armée de l’air israélienne est suffisamment importante et bien équipée pour supporter une telle protection. Mais le risque de pertes, dans ce cas, sera beaucoup plus élevé ».

Le ministre israélien de la coopération régionale, Tzachi Hanegbi, a déclaré au début du mois que les capacités du S-300 ont longtemps été prises en compte dans la planification stratégique d’Israël.

L’ancien directeur général du principal bureau d’études du groupe Almaz-Antei, Igor Ashurbeili, a déclaré qu’une partie de la technologie du S-300 avait été volée par les États-Unis.

Dans le même temps, le Pentagone a annoncé que les essais de combat en grandeur réelle des chasseurs F-35 Lightning II de cinquième génération commenceraient en novembre, et non en septembre, comme prévu précédemment en raison de l’incapacité de Lockheed Martin à mettre à jour le logiciel informatique de l’avion à temps.

En tout, Israèl va recevoir 50 chasseurs F-35A Lightning II des États-Unis, qui, après une mise à niveau, seront rebaptisés F-35I Adir. Actuellement, Israël dispose de huit avions de ce type.

Le système S-300PM, fourni à la Syrie, est basé sur le complexe S-300PS, qui est entré en service en Russie en 1993 [1997].

Le système modernisé est capable de détruire des avions et des missiles de croisière hypersoniques à une distance pouvant atteindre 200 kilomètres [250 km, le ministre Serguei Choigou].

Moscou a fourni des batteries de missiles de défense aérienne S-300 avancés à la Syrie pour protéger les troupes russes déployées dans ce pays arabe déchiré par la guerre, suite à la destruction récent d’un avion de reconnaissance russe lors d’une attaque aérienne israélienne à Lattaquié.

L’expert militaire Military Advisor avait annoncé le 3 octobre que la version de S-300 livré à la Syrie était des S-300PM2, vous le savez, quant la Russie annonce à la presse que ces forces techniques sont en train de modifier les S-300PM en S-300PMU2, dites-vous bien que ces tâches ont sans doute déjà été effectuer avant la livraison en Syrie.

D’ailleurs, sur son site, le 2 octobre, le Ministre Serguei Choigou avait dit que les S-300 livrés à la Syrie étaient les plus avancés dans sa catégorie, plus puissants, d’une distance de tir de plus de 250 km. Il faut en conclure que, ce sont bien des S-300PM2 ou S-300PMU2 [version d’exportation] qui ont été livrer à la Syrie.

Je pense que ces systèmes S-300PM2 étaient sur l’échiquier de la stratégie des forces russes, depuis longtemps, stockés et prêts à être livrer suivant l’évolution de la bataille en Syrie.

Octobre 2018, la Russie a fourni une quatre batterie du système de défense antiaérienne S-300PM2 à la Syrie, au total, quatre batteries livrées, 32 lanceurs et 400 missiles S-300 ainsi que des systèmes radar sophistiqués. [Ces derniers détails de 32 lanceurs et 400 missiles à confirmer]

Le S-300PM2 ou S-300PMU2 était les premières ébauches de la technologie du S-400

Le S-400 Triumf, anciennement connu sous le nom de S-300PMU-3, OTAN SA-21 Growler, a été introduit en 1999 et comporte un nouveau missile beaucoup plus grand. Le nouveau complexe est totalement différent. Avec une portée d’engagement allant jusqu’à 400 km, selon la variante de missile utilisée, et spécialement conçu pour contrer la furtivité, c’est de loin la version la plus avancée intégrant la capacité de combattre les menaces PGM [munition de haute précision] et de contrer les brouilleurs avancés en utilisant le saut de fréquence automatique. S-300

Pour ne pas faire peur aux américains et aux israéliens, en Syrie, tous les réseaux de combat sont en connexion au réseau de guerre électronique A2AD en Syrie. Tous le savent, même l’ONU, et Israel, par ces provocations à attaquer la Syrie, la Russie, donner carte blanche aux S-300 syriens pourraient coûter cher aux avions israéliens! Pour l’instant, le ciel syrien est sous contrôle, la Russie reste cool! Mais, il va falloir à un moment donné, détruire les avions israéliens qui violent le Droit international, ce serait un moment ultime au bord de l’agacement, je pense, Yandexfr.

Tirer un missile S-300 ou S-400, pour Poutine, c’est un engagement d’un pays, ces missiles en Syrie sont sous contrôle russe et syrien.

Le commandement de Russia Forces en Syrie a toute la confiance du président Vlalimir Poutine pour mener à bien la mission.

KGB poutine, ces missiles en Syrie provoqueraient l’enfer, bien à vous, I Love You💞, Yandexfr.

