Ravitaillement en vol des Tu-142 et Su-30SM dans le ciel de Crimée, Russie

Les Su-30SM russes, vus en nature, ce sont des monstres!

En 2015, Syrie, des Su-30SM face à des F-15 israéliens, les F-15 israéliens ont pris la fuite

Ravitaillement en carburant des Tu-142 dans le ciel de Crimée : des bombardiers anti-sous-marins et des chasseurs Su-30SM de l’aviation maritime de la flotte de la mer Noire ont réussi à reconstituer le plein de carburant des ravitailleurs IL-78.

Le ravitaillement en carburant des différents types d’avions était effectué en alternance, en respectant les limites d’altitude minimale et maximale de vol. La distance entre les avions pendant le ravitaillement en carburant ne dépassait pas 10-12 mètres, la distance entre le cône de détection et la tige de ravitaillement étant déterminée visuellement par les pilotes.

Ministère de la défense russe

Adaptation Yandexfr

Le Su-30

Longueur : 21,935 m

Envergure : 14,7 m

Hauteur : 6,36 m

Su-30SM – SM pour Serijnyi Modernizirovannyi – « Série modernisée »

Une version spécialisée de la Su-30MKI à vecteur de poussée pour l’armée de l’air russe, produite par la société Irkut. Nom de rapport de l’OTAN Flanker-H.

Le Su-30SM est considéré comme un avion de chasse de la génération 4+. L’avion a été mis à niveau selon les exigences militaires russes en matière de radar, de systèmes de communication radio, de système d’identification des amis ou des ennemis, de sièges éjectables, d’armes et d’autres systèmes de l’avion. Il est équipé du radar N011M Bars avec une portée de détection maximale de 400 km, une portée de recherche de 200 km en utilisant une antenne à réseau phasé, des ailerons horizontaux frontaux et des propulseurs orientables pour la supermanoeuvrabilité ainsi que d’un HUD [affichage tête haute] grand angle. Il peut être utilisé pour obtenir la suprématie aérienne comme pour cibler l’adversaire au sol en utilisant une large gamme d’armes, notamment des bombes air-air, air-sol et des bombes guidées et non guidées dont le poids total peut atteindre 8000 kg. Il est également équipé d’un canon unique, le GSh-30-1 autocanon de 30 mm. Pour assurer des opérations à des distances importantes des terrains d’aviation, la capacité de ravitaillement en vol (IFR) est incluse. En outre, pour les besoins de la guerre électronique, deux pods de brouillage SAP-518 peuvent être installés sur les extrémités des ailes. Le SAP-518 est conçu pour protéger l’avion contre divers missiles air-air et surface-air en créant de fausses cibles, en brouillant le guidage des missiles, les radars des avions ennemis ou la défense aérienne terrestre et maritime. Sukhoi Su-30

En 2015, Syrie, des Su-30SM face à des F-15 israéliens, les F-15 israéliens ont pris la fuite

Syrie: Duel Aérien entre des Sukhoi SU-30 SM russes et des F-15 israéliens

Six chasseurs multirôles russes de type Sukhoi SU-30 SM ont mis en fuite des chasseurs israéliens de type McDonnell Douglas F-15 au large des côtes syriennes.

Les appareils israéliens survolent depuis des mois l’espace aérien syrien et plus particulièrement la base aéronavale de Lattaquié, tête de pont des forces russes en Syrie. Les appareils israéliens suivent en général un plan de vol assez complexe et approchent Lattaquié à partir de la mer

Dans la nuit du 1er au 02 octobre 2015, six Sukhoi SU-30 SM russes ont décollé de la base aérienne syrienne de Hmimim en direction de Chypre avant d’intercepter en position d’attaque quatre chasseurs israéliens F-15.

Surpris par une situation aussi inattendue et probablement non préparé à un combat aérien avec l’un des meilleurs chasseurs polyvalents russes, les pilotes israéliens ont vite rebroussé chemin vers le Sud en survolant à très grande vitesse le Liban.

L’armée libanaise a annoncé officiellement à 23h13 heure locale que quatre « appareils ennemis » israéliens avaient franchi l’espace aérien du Liban.

Cet « incident » entre des avions de combat russes et israéliens a frappé de stupeur le commandement des forces aériennes israéliennes, lequel a estimé qu’un éventuel combat aérien entre les F-15 israéliens et les Su-30 russes aurait débouché sur la destruction des quatre appareils israéliens. Israël a vivement protesté auprès de Moscou de cet incident mais les russes ont exigé des explications sur la présence d’avions de combat israéliens en plein espace aérien syrien. Cet incident indique que la protection de l’espace aérien syrien est désormais sous la protection de l’arme aérienne russe. Ce qui cause des grincements de dents à Washington.

L’incident a été passé sous silence par les grandes agences de presse mais les relais politiques et médiatiques d’Israël aux Etats-Unis, en Europe et dans le monde arabe vont redoubler d’efforts pour diaboliser le soutien russe au gouvernement syrien. strategika51.org

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom