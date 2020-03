Acte 69 : Les gilets jaunes protestent contre la réforme des retraites de Macron à Paris

Les gilets jaunes sont descendus dans les rues de France pour exprimer leur colère

49.3, Macron, Philippe, des escrocs!

Dans ce qui est considéré comme l' »Acte 69″ du mouvement de protestation des gilets jaunes, les manifestants sont une fois de plus descendus dans la rue à Paris. En réponse à la décision du président français Emmanuel Macron de faire enfin adopter son plan controversé de réforme des retraites, des manifestants mécontents sont descendus dans la rue pour exprimer leurs préoccupations concernant leur future vie professionnelle et les garanties sociales.

« Je viens de perdre mon contrat à durée indéterminée et mon emploi parce que j’ai demandé au patron de me payer pour mes heures supplémentaires et ma mutuelle [santé], et trois jours après avoir reçu ma lettre, j’ai été licencié. C’est ce qu’est la « Macronie » et c’est pour cela que je me bats depuis 15 mois. Ici, je suis un citoyen en colère qui se retrouve au chômage à 56 ans », a déclaré Victor, un manifestant en « gilets jaunes ».

« Ils nous demandent de travailler plus longtemps, ils veulent que nous contribuions à d’obscurs fonds de pension, tout cela pour reconstituer les fonds, pour sauver la banque allemande qui est sur le point de tomber. Il y a des conflits d’intérêts à tous les niveaux de gouvernement. Ce sont des canailles, quelques escrocs, des ordures. J’espère qu’ils vont tous mourir. J’espère qu’ils vont tous attraper le Coronavirus et qu’ils vont mourir », a déclaré un autre manifestant.

Les manifestations des gilets jaunes font partie intégrante de la vie à Paris et dans d’autres régions de France depuis qu’elles ont éclaté pour la première fois, il y a plus d’un an. Les réformes des retraites de Macron ont ensuite donné un nouveau souffle aux manifestations.

