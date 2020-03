Poutine-Assad : Une seule mission, la souveraineté de la Syrie

Le président Bachar al-Assad a exprimé sa gratitude au président russe Vladimir Poutine

Cessez-le-feu, des véhicules blindés russes et turcs ont été filmés en train de passer non loin de Saraqeb, Syrie

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la Syrie, Bachar al-Assad

Vladimir Poutine a informé Bachar al-Assad des accords conclus lors du sommet russo-turc du 5 mars, soulignant que leur mise en œuvre contribuera à stabiliser la situation dans la zone d’Idlib.

Bachar al-Assad a salué le résultat des pourparlers entre les dirigeants de la Russie et de la Turquie, et a exprimé sa gratitude au président russe pour son soutien dans la lutte contre les groupes terroristes et pour les efforts visant à assurer la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie.

Telephone conversation with President of Syria Bashar al-Assad https://t.co/aSwOT5ou0P — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 6, 2020

اتصال هاتفي بين الرئيس #الأسد ورئيس جمهورية #روسيا الاتحادية فلاديمير #بوتين تطرق إلى تطورات الأوضاع في #سوريةحيث هنأ الرئيس بوتين الرئيس الأسد بالإنجازات التي تحققت في المعارك الأخيرة في #إدلب، وأطلع سيادته على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعه والمسؤولين الروس مع الأتراك أمس. pic.twitter.com/AUcoum2Ofr — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 6, 2020

Un appel téléphonique entre le président al-Assad et le président Poutine sur les développements en Syrie

Damas, SANA -Un appel téléphonique a eu lieu entre le président Bachar al-Assad et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur les développements en Syrie.

Lors de l’appel, le président Poutine a félicité le président al-Assad pour les accomplissements, réalisés dans les derniers combats à Idleb, et l’a informé des résultats de sa réunion hier et les responsables russes avec les responsables turcs.

Le président al-Assad s’est dit satisfait des accomplissements réalisés par la direction russe lors de la rencontre avec le Turc à Moscou et de ses effets positifs sur le peuple syrien à tous les niveaux, dont ceux humanitaires, sociaux et économiques en cas de l’engagement de la partie turque.

Lors de l’appel, les deux présidents ont affirmé que les accords conclus versent dans le cadre des efforts visant à garantir la souveraineté et l’unité des territoires de la Syrie et contribuent à assurer le climat approprié pour relancer le processus politique. sana.sy

