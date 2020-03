Syrie : L’armée syrienne abat un drone turc à Idlib, le 10ème en 3 jours

BEYROUTH, LIBAN, le 4 mars, 21h30 – L’armée arabe syrienne SAA a abattu un autre drone militaire turc au-dessus de la campagne d’Idlib, marquant ainsi la dixième fois en 72 heures qu’elle abat un des drones turcs.

Selon l’Agence de presse arabe syrienne SANA, le drone turc a été identifié comme étant un Anka, il a été abattu par les défenses aériennes syriennes ce soir.

Depuis que l’armée syrienne a déployé ses systèmes de défense aérienne dans le gouvernorat d’Idlib, elle a réussi à déjouer les attaques de drones des forces armées turques.

De plus, la Turquie a été obligée d’être plus prudente dans ses frappes, car elle a perdu plusieurs drones ces derniers jours.

Another Turkish Anka drone shot down by #SAA tonight. pic.twitter.com/Gem6ltATQn

— Eyad Alhussein (@Eyad_Alhosain) March 4, 2020