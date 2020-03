Rencontre Poutine – Erdogan : Poutine est grand, exprime ses condoléances au président Erdogan et au peuple turc

Poutine, KGB Putin, un grand Seigneur de Russia Forces

Ce qui se savent pas ou sont ignorants, Erdogan est un ami de Poutine, font des affaires ensemble, pétrole, gaz, défense et l’Eurasie

Mais Poutine, grand stratège, avait promis à Assad de défendre la souveraineté de la Syrie

By kremlin

Vladimir Poutine a rencontré au Kremlin le président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan, qui est en visite de travail en Russie

Les deux dirigeants ont discuté de la crise syrienne et des mesures possibles pour la régler dans le contexte de la récente aggravation de la situation dans la zone de désescalade d’Idlib.

Après des pourparlers au calme, les consultations se sont poursuivies avec la participation des délégations des deux pays, dont les ministres des affaires étrangères et de la défense.

Le Président de la Russie, Vladimir Poutine : Bonjour, Monsieur le Président

Je vous remercie d’être venu en Russie. Comme d’habitude, nous avons des choses à discuter. La situation dans la zone d’Idlib en Syrie s’est tellement détériorée que nous devons avoir une discussion directe et personnelle.

Tout d’abord, je voudrais exprimer nos sincères condoléances pour le décès de vos militaires en Syrie. La perte de vies humaines est toujours une grande tragédie.

Malheureusement, comme je vous l’ai dit par téléphone, personne, y compris les militaires syriens, ne savait pas où se trouvaient vos troupes. En même temps, il y a eu des pertes parmi les militaires syriens également. L’armée syrienne a fait état de pertes importantes.

Par conséquent, nous devons tout discuter et analyser les développements actuels afin que, premièrement, cela ne se reproduise plus et, deuxièmement, que cela ne nuise pas aux relations russo-turques, que je sais que vous appréciez également.

Comme vous l’avez demandé, nous sommes prêts à entamer nos entretiens individuels, et ensuite nos collègues, qui sont avec nous dans cette salle, se joindront à nous, si nécessaire.

Encore une fois, bienvenue à Moscou.

Président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan, Oui, Monsieur le Président, je voudrais également vous remercier pour votre accueil

Comme vous le savez, nous allions tenir cette réunion en Turquie, mais en raison de vos travaux en cours sur les amendements constitutionnels, nous avons décidé d’accepter votre invitation et de venir ici. Il est certain que cette réunion sur les négociations d’Idlib est très importante.

La situation à Idlib est en effet très tendue. Je sais que le monde entier nous regarde aujourd’hui et je pense que les actions et les décisions que nous prenons aujourd’hui auront certainement un effet atténuant.

C’est un moment où les relations entre nos pays ont en effet atteint un sommet. Bien sûr, cela concerne l’industrie de la défense, le commerce et d’autres domaines, ils continuent de se développer.

Nous pensons et disons que nous devons progresser dans ce domaine. En fait, c’est notre plus grande mission, celle d’aller de l’avant et de développer nos relations. Je suis convaincu que nous y réussirons.

Encore une fois, je vous remercie de votre accueil.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmehttps://t.co/2zUQNaSGCK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 5, 2020

Poutine annonce la conclusion d’un accord sur la cessation des hostilités à Idleb au statu quo https://t.co/OGX3l5aA5K via @SanaAjel — bulletinfrançais (@bulletinfr_sana) March 5, 2020

Poutine annonce la conclusion d’un accord sur la cessation des hostilités à Idleb au statu quo

Moscou, SANA – Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord sur la cessation des hostilités à Idleb au statu quo, soulignant que l’accord insiste sur l’engagement à l’unité et à la souveraineté de la Syrie et sur la poursuite de la lutte contre le terrorisme dans cette région.

Dans un point de presse qu’il avait tenu au terme de ses pourparlers avec le président du régime turc, Recep Tayyip Erdogan, à Moscou aujourd’hui, Poutine a dit : « Nous ne nous sommes pas toujours d’accord dans les opinions avec la partie turque sur la situation en Syrie, mais à chaque fois, aux moments décisifs et sur la base du niveau des relations qui nous rassemblent, nous avons pu parvenir à des solutions acceptables », soulignant la conclusion d’un accord sur un document conjoint pour la cessation des hostilités à Idleb au statu quo.

Poutine a réitéré l’importance de l’engagement aux principes de l’indépendance, de la souveraineté et de l’unité des territoires de la Syrie et de la poursuite de la lutte contre le terrorisme dans ce pays et de la disposition des deux pays à continuer à œuvrer dans le cadre du processus d’Astana afin de résoudre la crise en Syrie.

De son côté, le ministre russe des AE, Sergueï Lavrov, a précisé que le document conclu porte sur la cessation des hostilités sur la ligne de front dans le gouvernorat d’Idleb à partir de la premier minute après minuit du 6 mars et sur la création d’un corridor humanitaire sur 6 km sur la route de M-4-Saraqeb-Lattaquié.

Il a fait noter que des convois russo-turcs patrouillent de Trenba à l’ouest de Saraqeb vers Ain al-Hour. sana.sy

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom