Les sionistes d’Israel tirent des missiles sur la Syrie

Les forces syriennes ont affronté et abattu plusieurs missiles israéliens

La défense aérienne syrienne fait face à des missiles israéliens présumés au-dessus de Homs, Quneitra

BEYROUTH, LIBAN, le 5 mars, 13h35 – La nuit dernière, les défenses aériennes syriennes ont affronté plusieurs « cibles hostiles » au-dessus de la ville et de la campagne de Homs et d’Al-Quneitra, ce qui a provoqué de nombreuses explosions dans le ciel syrien.

« Des explosions ont été entendues dans la ville de Homs », a rapporté Al-Ikhbariya, qui a joint une vidéo.

Pendant ce temps, la télévision d’État syrienne a également rapporté que les systèmes de défense aérienne syriens repoussaient une attaque de missiles israéliens dans la province de Quneitra. Selon SANA, l’attaque provenait de l’espace aérien libanais et survolait le plateau du Golan occupé.

« L’agression israélienne sur la région du centre et du sud a lieu à partir de l’espace aérien libanais et des hauteurs occupées du Golan syrien », a déclaré un correspondant d’Al-Ikhbaria.

Al-Ikhbariya a cité une source militaire selon laquelle les défenses aériennes ont empêché les « missiles hostiles » d’atteindre les cibles visées.

« En traitant avec des missiles hostiles, et en y répondant avec succès et professionnalisme, [des défenses aériennes] ont empêché l’un d’entre eux d’atteindre nos sites ciblés », a déclaré la source.

Les forces de défense israéliennes IDF ont refusé de commenter les rapports des médias sur les frappes aériennes dans la province de Quneitra.

L’incident survient quelques semaines après que l’armée syrienne ait averti que ses défenses aériennes abattraient tout avion violant l’espace aérien du pays.

« Tout avion qui viole l’espace aérien syrien sera traité comme une cible militaire ennemie… Ils seront traqués immédiatement après avoir été détectés et détruits immédiatement après avoir violé notre espace aérien », a déclaré le commandement des forces armées syriennes dans un communiqué de presse samedi.

Les défenses aériennes syriennes interceptent des missiles israéliens

LE CAIRE, Reuters – La défense aérienne syrienne a intercepté des missiles israéliens au-dessus de la capitale Damas tôt jeudi, qui ont été tirés sur des cibles militaires dans le sud de la Syrie, y compris près de la capitale Damas, a déclaré le ministère de la défense.

Les attaques des avions israéliens ont été lancées des hauteurs du Golan et de l’espace aérien libanais en deux vagues, l’une près de Damas et l’autre près des provinces de Deraa et Quneitra, selon un communiqué du ministère diffusé par les médias d’Etat.

Selon ce communiqué, les défenses aériennes syriennes ont abattu un grand nombre de missiles mais l’attaque a causé des dégâts matériels et blessé huit «combattants», sans préciser leur nationalité. reuters.com

Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne aux missiles

Damas – Les systèmes de défense antiaériens ont intercepté des cibles hostiles dans la région centrale.

Dans une déclaration à SANA, une source militaire a indiqué qu’à 00h30 de jeudi, le 5-3-2020, les systèmes de surveillance aux systèmes de défense antiaériens syriens avaient observé des avions de combat israéliens venant du nord de la Palestine occupée vers Saida et qui avaient lancé des missiles depuis l’espace aérien libanais en direction de la région centrale.

La source a ajouté que les systèmes de défense antiaériens avaient immédiatement intercepté tous les missiles hostiles en les empêchant d’atteindre leurs objectifs. sana.sy

