L’armée syrienne abat un drone turc Bayraktar près d’Idlib, Syrie

Poutine rencontre Erdogan, le 5 mars en Russie! Il va entendre parler du pays ou le Goulag directement!

Mise à jour, le 3 mars – La Turquie a abattu un avion syrien L-39 Albatros, alors qu’il menait une mission contre les positions des terroristes à Idlib

L’armée syrienne a abattu un nouveau drone turc

Breaking , Syrian Army shot down New Turkish Drone in East axis of Khan Al-Subil South Saraqib — Yusha Yuseef (@MIG29_) March 3, 2020

L’armée syrienne a abattu un nouveau drone turc dans l’axe est de Khan Al-Subil, au sud de Saraqib

Les défenses aériennes syriennes ont détruit un drone turc Bayraktar qui s’approchait de leurs forces dans la campagne occidentale d’Alep lundi.

Une source militaire a déclaré à Muraselon News que les militaires syriens avaient repéré un drone turc qui tentait d’attaquer leurs positions sur l’axe ouest de Kifer Dael à l’ouest d’Alep, ce qui a entraîné l’activation de leurs défenses aériennes.

La source a déclaré que l’armée syrienne a réussi à abattre le drone avant qu’il ne puisse mener son attaque à l’ouest d’Alep.

Les photos de Muraselon News montrent l’épave du drone turc Bayraktar.

Drone Bayraktar

Russia-Turkey talks will take place on March 5 with a focus on the Syrian settlement considering the escalation in Idlib https://t.co/bFyjENYUWQ — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 3, 2020

Le 5 mars, Vladimir Poutine rencontrera le Président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan, qui effectuera une visite de travail en Russie.

Les deux dirigeants discuteront d’un accord de paix avec la Syrie, compte tenu de la dernière aggravation de la situation dans la zone de désescalade d’Idlib.

Source militaire : Le régime turc vise un chasseur syrien qui accomplissait une mission contre les terroristes à Idleb https://t.co/QVEMYkxCtf via @SanaAjel — bulletinfrançais (@bulletinfr_sana) March 3, 2020

Damas – SANA – L’un de nos chasseurs qui accomplissait une mission contre les positions des réseaux terroristes à Idleb a été visé par un missile tiré par l’aviation du régime turc et a été abattu, au sud-ouest de Maaret al-No’man.

The 2nd Syrian L-39 pilot survived after ejecting and was saved by the Syrian Army. pic.twitter.com/lVZxUEFg0e — Military Advisor (@miladvisor) March 3, 2020

La Turquie a abattu un avion d’entraînement au combat L-39 Albatros syrien à l’ouest de Marrat Al-Numan à Jabal Zawiya, Idlib. Un pilote a été tué et un deuxième est porté disparu.

Le deuxième pilote de L-39 syrien a survécu après s’être éjecté et a été sauvé par l’armée syrienne.

