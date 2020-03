Soutenue par des frappes aériennes russes, l’armée syrienne reprend Saraqib dans le sud d’Idlib, Syrie

L’armée arabe syrienne SAA, a réussi à reprendre la grande ville de Saraqib après une journée de combat avec les rebelles djihadistes et les terroristes soutenus par la Turquie dans l’est d’Idlib.

Soutenue par des frappes aériennes russes, l’armée arabe syrienne a pu capturer Saraqib après avoir percé la principale ligne de défense des forces terroristes.

Selon une source militaire dans le nord-ouest de la Syrie, l’armée arabe syrienne fouille à nouveau Saraqib au peigne fin et tente de sécuriser la ville entière avant que les terroristes ne lancent une contre-offensive.

L’armée arabe syrienne a perdu la ville de Saraqib la semaine dernière suite à une grande contre-offensive des terroristes soutenus par la Turquie, qui était également soutenue par les forces armées turques.

en.muraselon.com

Adaptation Yandexfr

Russian Air Force not backing down in northwest #Syria as they intensify strikes https://t.co/L3mBS01HHL #Russia

— Al-Masdar News (@TheArabSource) March 2, 2020