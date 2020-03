Erdogan, la Turquie n’a jamais essayé de frapper sur la Russie en Syrie

Erdogan, essaie un peu de frapper la Russie, tu rigoles, mais, Poutine fera exploser tes chars en pièces détachées à vendre sur eBay

By Interfax News

Erdogan a exclu les attaques turques sur les positions russes ou iraniennes en Syrie

Moscou, le 2 mars, INTERFAX.RU – Les forces armées turques n’ont jamais essayé de frapper les troupes russes ou iraniennes lors d’opérations dans le nord de la Syrie, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Jusqu’à présent, la Turquie n’a jamais essayé de tirer sur la Russie ou l’Iran en Syrie. Et nous ne le ferons pas non plus à l’avenir », a déclaré M. Erdogan, dont la télévision turque cite les propos.

Il a assuré que la mission de l’armée turque dans le nord de la Syrie est de riposter contre les forces gouvernementales syriennes.

De plus, selon M. Erdogan, il n’a « aucun problème particulier » avec l’Iran et la Russie en ce qui concerne Idlib.

Les combats se poursuivent dans cette province syrienne entre les forces gouvernementales syriennes et les terroristes soutenus par la Turquie. De plus, les forces militaires turques et syriennes y frappent les positions de l’autre. La situation s’est fortement dégradée ces derniers jours : dans la nuit du 28 février, 33 soldats turcs ont été tués dans la zone d’Idlib suite à une frappe de l’armée syrienne. En réponse, l’armée turque a lancé des frappes aériennes et terrestres contre les positions des forces gouvernementales syriennes.

Le 1er mars, l’armée turque a abattu deux avions syriens dans la région d’Idlib et les pilotes ont survécu. Cela s’est produit après que l’armée syrienne ait fermé son espace aérien au-dessus du nord-ouest de la Syrie, en particulier au-dessus de la province d’Idlib.

Le sujet d’Idlib devrait être abordé par les dirigeants des deux pays [Russie et Turquie], Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdoğan, lors d’une réunion à Moscou le 5 mars.

interfax.ru

Adaptation Yandexfr

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom