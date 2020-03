🇷🇺 À Pskov, Russie : Le Président Poutine honore la mémoire des parachutistes de la 6e compagnie

Vladimir Poutine prie les morts parachutistes de la 6e compagnie à  chapelle de St Georges le Victorieux

By kremlin

Cérémoniale du 104e régiment aéroporté de la garde de la division d’assaut aérien de la garde de Pskov

Dans le cadre des événements commémoratifs en l’honneur des parachutistes morts héroïquement il y a 20 ans, le Commandant suprême en chef, Vladimir Poutine, a procédé à une revue cérémoniale du personnel du 104e Ordre de la bannière rouge du Régiment aéroporté de la 76e Division d’assaut aérien de la Garde de Koutouzov.

Cette division est la plus ancienne des unités existantes des troupes aéroportées. De 1999 à 2004, son personnel a participé à la deuxième guerre de Tchétchénie. En 2000, les parachutistes de la 6e compagnie du 104e régiment aéroporté ont fait preuve d’un grand héroïsme lors d’une bataille contre des groupes rebelles armés.

Le Président de la Russie, Vladimir Poutine : Camarades officiers, sergents et soldats,

Aujourd’hui, ici, sur ce terrain de parade, si familier à la 6e compagnie, nous nous souvenons des courageux parachutistes et saluons leur courage et leurs exploits.

Ils ont fait obstacle à des centaines de terroristes et ont mené leur dernier combat, leur ultime combat en véritables héros, en restant fidèles aux meilleures traditions de leurs frères d’armes, qui sont chères à toutes les générations de parachutistes.

L' »infanterie aéroportée » est toujours déployée dans des zones de grands dangers et de défis, où il y a des difficultés et des risques, où des frappes puissantes, rapides et précises sont nécessaires.

L’histoire des troupes aéroportées est pleine d’exemples légendaires de bravoure, d’entraînement militaire et de détermination inébranlable. Le 104e régiment, ses soldats et ses officiers, ont écrit leurs propres pages de bravoure militaire, faisant preuve à maintes reprises de leur plus grand professionnalisme et ne s’épargnant jamais, que ce soit à l’entraînement ou au combat.

Notre peuple est fier de vous et croit que vous continuerez à défendre résolument les intérêts de la Russie, à protéger sa sécurité et la vie de notre peuple. Si nécessaire, vous continuerez à combattre vos adversaires comme l’ont fait vos camarades, qui resteront éternellement vos compagnons d’armes, les parachutistes de la 6e compagnie.

Merci à vous!

Vladimir Poutine

#Pskov A ceremonial review of the 104th Paratroop Regiment personnel, Pskov Division of the Airborne Assault Forces https://t.co/ZZQyUxABOf pic.twitter.com/nIhVtPJM6y — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 2, 2020

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

#Pskov The President honoured the memory of those 6th Paratroop Company soldiers who died in battle in the Argun Gorge https://t.co/WsjB4OxGk4 pic.twitter.com/UwRq8FspVb — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 1, 2020

Le Président Poutine a honoré la mémoire des parachutistes de la 6e compagnie

À Pskov, Vladimir Poutine a déposé des fleurs au monument aux soldats héroïques de la 6e compagnie de parachutistes du 104e Ordre de la bannière rouge du régiment aéroporté de la 76e division d’assaut aérien de la Garde de Koutouzov.

Le Président a visité la chapelle de St Georges le Victorieux et a assisté à un service commémoratif ; il a également vu une maquette d’un panorama représentant une bataille de parachutistes. La maquette est une reconstruction de la colline où les parachutistes de la 6e compagnie ont affronté les terroristes.

Plus tard, le Président a rencontré les familles des militaires tués au combat. L’un des participants à la réunion a remis au Président une médaille fabriquée par le Fonds commémoratif de la 6e compagnie et dédiée au 20e anniversaire des actes héroïques des parachutistes de la compagnie. « Merci pour vos jeunes hommes », a répondu Vladimir Poutine.

En outre, le Président s’est entretenu avec les membres de la Jeune Armée qui aident à mettre en œuvre le projet « Le chemin de la mémoire » à Pskov, et a pris connaissance du travail d’un établissement spécial qui recueille des informations sur les participants à la Grande Guerre nationale.

Le projet « Le chemin de la mémoire » est mis en œuvre par le ministère de la défense afin de perpétuer la mémoire de tous les soldats soviétiques. Selon les volontaires, 849 000 photos ont été téléchargées jusqu’à présent, dont plus de 800 au centre de collecte d’informations sur le territoire du 104e régiment aéroporté de la Garde.

En ce jour, Pskov accueille régulièrement des événements commémoratifs marquant le 20e anniversaire de la tragédie dans les gorges d’Argun, où 90 parachutistes ont engagé une unité de terroristes qui les surpassait en nombre ; 84 militaires ont été tués au combat.

Pour leur bravoure et leur courage lors de l’élimination des groupes armés illégaux, 22 parachutistes ont reçu le titre de Héros de la Russie (dont 21 à titre posthume), tandis que 68 soldats et officiers ont reçu l’Ordre du Courage (63 – à titre posthume). en.kremlin.ru

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom