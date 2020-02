Les congolais foutent le bordel à Paris, Gare de Lyon

SVP, les congolais, on est en France et pas au Congo! HaHaHa! 😅😂🤣

By Ruptly

France : Plusieurs personnes arrêtées lors du rassemblement de Paris contre le concert du chanteur de la RD Congo

La police a arrêté plusieurs manifestants lors d’un rassemblement contre un concert de la chanteuse Fally Ipupa de la République démocratique du Congo à Paris vendredi. La manifestation s’est intensifiée avec l’incendie de scooters et de poubelles près de la gare de Lyon.

Les militants de l’opposition de la RD Congo se sont rassemblés contre le concert de l’artiste qu’ils accusent de donner une voix au gouvernement.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les images montrent également des pompiers contenant un incendie qui a éclaté pendant le rassemblement.

France : Un incendie massif ravage une zone près de la Gare de Lyon

Un incendie massif s’est déclaré vendredi près de la gare de Lyon à Paris.

Les images montrent un épais nuage de fumée noire s’élevant dans l’air alors qu’il engloutissait les bâtiments autour de l’un des six grands terminaux de la gare de Paris et de l’une des plus fréquentées d’Europe, la gare de Lyon, qui restera fermée jusqu’à ce que les flammes soient éteintes.

Des scooters et des poubelles auraient été incendiées lors d’une manifestation contre un concert d’un chanteur de la République démocratique du Congo près de la gare. Les manifestants s’opposeraient au gouvernement de la RDC. L’incendie a rapidement dégénéré, créant une situation chaotique au cœur de la capitale française.

Aucun blessé n’a été signalé à ce jour. https://www.youtube.com/watch?v=fYbVd5y7xn8