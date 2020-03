Acte 68 à Paris, les Gilets Jaunes étaient là!

Braves ses guerriers, nos soldats, les Gilets Jaunes, portant notre drapeau de la France, mes yeux sont en pleurs

Une nouvelle série de manifestations contre les « gilets jaunes » a lieu à Paris

Ruptly était en direct de Paris, alors que les manifestants de « Gilets Jaunes » manifestaient contre les politiques sociales et économiques du président français Emmanuel Macron, le samedi 29 février.

Les manifestations des « Gilets jaunes », qui se déroulent dans toute la France depuis plus d’un an, ont d’abord été déclenchées par une taxe sur le carburant, mais se sont rapidement étendues dans toute la France et sont devenues une expression générale de mécontentement face au statu quo.

Une grève nationale contre les réformes des retraites, qui a débuté en décembre 2019 – la plus importante à avoir frappé le pays depuis des années – a donné un nouveau souffle au mouvement des Gilets Jaunes.

