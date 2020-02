Russie : Le Président Vladimir Poutine honore la mémoire des soldats tombés au combat

Le jour de la défense de la patrie, le président de la Russie Vladimir Poutine a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu près du mur du Kremlin. Le leader russe arrive chaque année le 23 février dans le jardin d’Alexandre pour honorer la mémoire des soldats morts pour leur pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre russe Mikhail Mishustin, des présidents du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko et de la Douma Viatcheslav Volodine, du ministre de la défense Sergei Shoigu, a rapporté RIA Novosti.

Après les fleurs du Président sur la Tombe du Soldat inconnu, des vétérans, des hommes politiques et des personnalités publiques ont déposés des fleurs. Après l’hymne national de la Russie, des soldats du régiment présidentiel ont défilé.

