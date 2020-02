Le président Poutine avait averti le président Erdogan « Si tu ne respectes pas les accords de Sochi, gare à tes fesses »! Oups!

L’occident abasourdi, au moyen-orient, en Europe et par le monde, le président Vladimir Poutine est le seul capable de négocier, 1, il est fort, et de 2, il est KGB Putin de Russia Forces

Les frappes syriennes et russes à Idlib anéantissent les forces turques impuissantes

Des preuves vidéo sont apparues montrant à quel point un groupe de combat mixte de l’armée turque et de terroristes soutenus par la Turquie dans la province d’Idlib, qui a attaqué l’armée syrienne il y a deux jours, a été détruit par des frappes russes et gouvernementales syriennes.

Les images montrent la destruction de blindés, de positions d’artillerie, de mouvements de troupes et de postes de commandement avancés appartenant à la fois à l’armée turque et à des groupes djihadistes par procuration soutenus par la Turquie parmi lesquels le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham lié à Al-Qaida.

L’attaque en question était une opération militaire unilatérale menée par les forces d’occupation turques dans la campagne Est d’Idlib pour prendre la ville de Nayrab.

La bataille a duré au moins cinq heures pendant lesquelles l’armée turque et ses mandataires terroristes ont attaqué en deux vagues en utilisant des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et de l’artillerie lourde.

Malgré les multiples déclarations des groupes d’insurgés et des médias turcs selon lesquelles la ville de Nayrab a été capturée, à aucun moment la ville n’est tombée.

Alors que les forces dirigées par les Turcs commençaient à se concentrer sur la périphérie nord de la ville, l’aviation et l’artillerie syriennes et russes ont lancé des obus, des roquettes et des bombes sur les unités avancées du groupe de combat turc.

Finalement, l’armée syrienne a pu conserver toutes ses positions avant l’attaque à l’intérieur du Nayrab et à sa périphérie.

Plus loin derrière le front, la puissance aérienne pro-gouvernementale a surveillé une base de tir d’artillerie de l’armée turque dans la région d’Al-Mastumah au sud de la ville d’Idlib, pendant laquelle une équipe anti-aérienne des forces turques a tiré un missile MANPADS sur un chasseur bombardier Su-24.

Conscient qu’il avait été tiré, l’avion a pu utiliser des contre-mesures pour échapper au missile.

La position militaire officielle de la Turquie est que deux soldats ont été tués lors de la bataille.

Adaptation Yandexfr

L’attaque russe dévastatrice qui a mis fin à l’offensive soutenue par la Turquie à Idlib

BEYROUTH, LIBAN – De nouvelles images vidéo ont été diffusées vendredi, montrant l’armée de l’air russe en action contre les terroristes soutenus par la Turquie dans l’est d’Idlib.

Dans cette vidéo, on peut voir l’armée de l’air russe se concentrer sur les terroristes soutenus par la Turquie, puis détruire leurs blindés et tuer leurs forces au sol près de la ville de Nayrab.

L’attaque russe s’est avérée dévastatrice pour les terroristes soutenus par la Turquie, car ils ont finalement été contraints de mettre fin à leur offensive et de se replier vers leurs lignes de front.

Selon les observateurs, les frappes aériennes russes ont détruit la plupart des équipements des terroristes, dont quatre chars MBT M-60 Sabra de l’armée turque.

Alors que la Turquie a accusé le gouvernement syrien d’avoir tué deux de ses soldats, il ressort des images vidéo que l’armée de l’air russe a effectué la plupart des attaques dans l’est d’Idlib jeudi.

Ces frappes russes se sont avérées décisives, car les terroristes soutenus par la Turquie n’ont pas pu surmonter leurs pertes à la suite de cette attaque dévastatrice.

Des renforts de l’armée syrienne SAA en direction d’Idlib

Un convoi de l’armée arabe syrienne SAA a été vu vendredi se dirigeant vers la ville d’Idlib, au nord-ouest du pays.

Les images montrent des véhicules et des chars sur la route dans la province d’Idlib, où l’armée syrienne se bat contre les groupes terroristes de l’opposition et reprend rapidement le contrôle des zones.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi qu’une opération militaire turque visant à repousser l’armée syrienne SAA de la province d’Idlib était une « question de temps ».

Ankara a augmenté sa présence militaire à Idlib après que la SAA ait annoncé qu’elle avait repris le contrôle total des villes et villages entourant Alep suite à une vaste offensive contre les terroristes.

Les affrontements se poursuivent entre l’armée syrienne SAA et les terroristes soutenus par la Turquie dans la campagne d’Idlib

Les affrontements se sont poursuivis vendredi entre l’armée arabe syrienne SAA et les terroristes soutenus par la Turquie près de Nayrab, dans la campagne d’Idlib au nord-ouest de la Syrie.

Les images montrent des soldats pro-gouvernementaux de Assad qui bombardent à l’artillerie.

Les affrontements ont éclaté après que des terroristes soutenus par Ankara aient pris pour cible les forces gouvernementales syriennes dans la campagne d’Idlib jeudi, cherchant à établir le contrôle à Nayrab, et, ses terroristes ont pris la fuite vers la ville stratégique de Saraqib.

