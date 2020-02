Acte 67 : Ignoble ce Macron, gaze les Gilets Jaunes à Lille

Le président Macron en perte de pouvoir envoie sa Gestapo à Lille, gaze les lillois, inadmissible, Macron mérite la prison

France, Lille, les gilets jaunes s’affrontent avec la police à Lille

Les manifestations des gilets jaunes ont tourné à la violence à Lille samedi, avec des manifestants anti-gouvernement qui ont renversé une Audi.

Les images montrent la police utilisant des gaz lacrymogènes et des matraques sur les manifestants qui ont répondu en lançant des pierres, des bombes fumigènes et d’autres projectiles. Certains manifestants ont été blessés et ont donc ont dû quitter les lieux alors que la police chargeait dans la foule.

Plusieurs centaines de personnes auraient pris part à la manifestation. Des manifestations similaires ont eu lieu dans d’autres villes de France.

Le mouvement des Gilets Jaunes manifeste contre le statu quo tous les samedis depuis novembre 2018. Une grève nationale contre la réforme des retraites, l’une des plus importantes de l’histoire française, qui a débuté en décembre 2019, a donné un nouveau souffle au mouvement.

