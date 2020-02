Idlib, Syrie, Libye : Poutine, les ennemies contre moi, la Russie, seront détruites

Kremlin

L’entretien a de nouveau porté sur l’évolution de la situation dans la zone de désescalade d’Idlib. Vladimir Poutine a exprimé de sérieuses préoccupations quant à la poursuite des actions agressives des groupes extrémistes. L’accent a été mis sur la nécessité de respecter inconditionnellement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne.

Les deux présidents ont convenu d’encourager les consultations bilatérales inter-agences sur Idlib afin d’apaiser les tensions, de prévoir un cessez-le-feu et de neutraliser la menace terroriste. Ils ont réaffirmé que les contacts entre les agences militaires se poursuivraient de manière plus intense.

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont également évoqué le processus de règlement de la question libyenne, notant qu’il était important de mettre en œuvre de manière cohérente les décisions de la Conférence internationale de Berlin sur la Libye qui s’est tenue le 19 janvier 2020.

