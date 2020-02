Paris : Pour Poutine, Griveaux, au Goulag

Griveaux, Kaput!

Suite à cette affaire Griveaux, le président Macron devient un homme dangereux, meurtri, soif de revanche, à la recherche d’un éclat à la hollywoodienne, il pourrait engager la France sur n’importe quelle voie

Macron retire sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion de vidéos sexuelles

PARIS – Un membre du parti du président Emmanuel Macron s’est retiré vendredi de la course à la mairie de Paris après que des vidéos sexuelles privées qu’il aurait envoyées à une femme non identifiée aient été publiées en ligne par un artiste dissident russe qui a obtenu l’asile politique en France.

Le retrait du candidat, Benjamin Griveaux, qui a accusé des « attaques ignobles » contre lui et sa famille, a porté un coup sévère aux efforts de M. Macron pour rallier son parti aux prochaines élections municipales dans tout le pays, où il devrait obtenir de mauvais résultats.

La course à Paris avait été considérée, du moins au début, comme une rare victoire potentielle pour le parti de M. Macron, La République en Marche. Avec le retrait de M. Griveaux, les plans du président pour Paris ont été mis en déroute.

M. Griveaux, 42 ans, a annoncé son retrait après que les vidéos aient commencé à être diffusées publiquement mercredi soir. Le journal Libération a rapporté que les vidéos avaient d’abord été diffusées en ligne par Pyotr Pavlensky, un artiste russe qui est devenu célèbre en Europe pour ses actes de protestation dramatiques. Il a une fois mis le feu à l’entrée de la Banque de France en 2017, pour lequel il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis.

M. Pavlensky a déclaré à Libération qu’il avait publié les vidéos pour dénoncer l’hypocrisie de M. Griveaux, car le candidat a invoqué les « valeurs familiales » et « a toujours cité sa femme et ses enfants en exemple » pendant la campagne.

« Cela ne me dérange pas que les gens aient la sexualité qu’ils veulent », a déclaré M. Pavlensky, « mais il veut être le chef de la ville et il ment aux électeurs ».

M. Griveaux a été l’un des membres les plus visibles du parti de M. Macron. Il a été le visage du gouvernement à la télévision, ayant été son principal porte-parole depuis les premiers mois de la présidence de M. Macron jusqu’au printemps dernier, lorsqu’il a démissionné pour se présenter à la mairie de Paris.

La fin de la campagne de M. Griveaux a pratiquement anéanti les espoirs de M. Macron de prendre la ville, longtemps dominée par la gauche française, à Anne Hidalgo, l’actuelle maire socialiste. M. Griveaux a été au centre des efforts de M. Macron : Au cours des derniers mois, il a tenté de construire une base de pouvoir locale dans la capitale française et de rallier le soutien des hommes politiques locaux de gauche et de droite.

Son départ de la course survient également à un moment difficile pour le parti de M. Macron, car certains de ses représentants au Parlement français s’éloignent au compte-gouttes, menaçant la majorité du président. Treize d’entre eux sont partis – en raison de leur désillusion à l’égard du président – ou ont été mis à la porte depuis le début de la présidence de M. Macron, le dernier départ ayant eu lieu il y a une semaine.

Mais ces derniers temps, la campagne de M. Griveaux à Paris a été peu performante, les sondages le montrant à la traîne de Mme Hidalgo et du candidat de droite, Rachida Dati. Dans les médias français, M. Griveaux a été critiqué pour son apparente distance et son arrogance, même s’il a essayé de tirer parti de son statut de jeune marié et père de trois enfants.

La tentative de M. Macron d’intercéder en sa faveur s’est soldée par un échec le mois dernier, lorsqu’il a tenté de persuader le candidat dissident de la République en Marche, Cédric Villani, un éminent mathématicien devenu politicien, de quitter la course à la mairie. M. Villani a été expulsé du parti après avoir repoussé les efforts de M. Macron, ce qui a été considéré comme une humiliation pour le président.

En France, contrairement aux États-Unis, la vie privée des politiciens et des candidats est largement considérée comme étant hors limites lors des élections, et la publication des vidéos a été rapidement et largement condamnée. Le ministre de l’intérieur et proche allié de M. Macron, Christophe Castaner, a rapidement déclaré que la publication en ligne de la vidéo devait « évidemment être poursuivie ».

M. Pavlensky pourrait être condamné à deux ans de prison et à une amende pouvant atteindre 60 000 euros s’il est reconnu coupable d’avoir publié les vidéos. En vertu de la loi française, il est illégal de publier ou de partager en ligne des images ou des vidéos sexuelles de quelqu’un sans son consentement.

On ne sait pas comment il a obtenu ces vidéos, qui prétendent montrer une conversation privée en ligne comprenant des vidéos sexuelles envoyées par M. Griveaux à une femme non identifiée. M. Pavlensky, qui a obtenu l’asile en France en 2017 après avoir critiqué l’État russe, n’a pas pu être joint immédiatement pour faire des commentaires.

Griveaux à l’air sinistre a répondu à la publication des messages dans une déclaration vidéo vendredi matin, en disant : « C’est allé trop loin ».

Il n’a pas fait explicitement référence aux vidéos, mais a déclaré que depuis un an, sa famille avait été « soumise à des déclarations diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la divulgation de conversations privées volées, ainsi que des menaces de mort ».

M. Griveaux a déclaré qu’une « nouvelle étape » avait été atteinte après qu’un « site web et des médias sociaux » aient commencé à faire circuler des « attaques ignobles » impliquant sa vie privée. Il a ajouté : « Ma famille ne mérite pas cela. Personne, fondamentalement, ne devrait être soumis à une telle violence ».

Son retrait a incité des dizaines de personnes de tout l’éventail politique à exprimer leur soutien et à dénoncer ce que certains ont qualifié d’attaques « révoltantes ». Dans les médias français et à la télévision, des commentateurs ont dénoncé ce qu’ils ont appelé « l’américanisation » de la politique française.

Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la culture sous le gouvernement socialiste du président François Hollande, a écrit sur Twitter que « ce qui s’est passé contre » M. Griveaux était « dégoûtant ». Elle a ajouté : « Jusqu’où irons-nous dans la honte et l’abomination? »

M. Villani, le candidat dissident, a déclaré sur Twitter que la publication de vidéos sexuelles sur M. Griveaux était « une grave menace pour notre démocratie ».

Mme Hidalgo, qui se présente pour un second mandat, a publié une déclaration appelant au « respect de la vie privée et au respect des individus ». Elle a ajouté que les habitants de Paris méritaient « un débat digne ».

Le successeur de M. Griveaux au poste de porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a dénoncé ce qu’elle a appelé des « bombes puantes » dans « une campagne sans répit où il n’y a pas de limites ».

Constant Méheut a contribué au reportage.

