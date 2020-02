Idlib, Syrie : Face à la Turquie et les Etats-Unis, KGB Putin de Russie engage ses forces nucléaires

Des bombardiers russes Tu-160 de l’armée nucléaire russe arrivent en Syrie pour affronter la Turquie et les Etats-Unis.

Des sources en Syrie viennent de voir des bombardiers russes les plus avancés se déployer en Syrie, probablement armé de missiles hypersoniques à tête nucléaire.

veteranstoday.com

Adaptation Yandexfr

#NEW: Satellite images from the February 14th show that the reports about Tu-160s Blackjack Russian strategic bombers arrival at Khmeimim Air Base in Syria were true. Two of them can be seen on a runway.

photos via @planetlabs pic.twitter.com/jRtIJ1AiDR

— Status-6 (@Archer83Able) February 15, 2020