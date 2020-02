La Russie pourrait commencer à exporter le char T-14 Armata

Le char russe T-14 est une bête au combat, propulsé à 90 km/h, l’obus spécial Armata pénètre 1 mètre de blindage, des obus à détonation contrôlée, des missiles guidés d’une portée de 8 km , engage les hélicoptères jusqu’à 12 km avec des missiles 3UBK21/3UBK25

MOSCOU, 3 février, Interfax – Les exportations du char T-14 Armata pourraient commencer dans un avenir proche, a déclaré le chef d’UralVagonZavod [UVZ], Alexander Potapov.

« Habituellement, tous les clients internationaux aiment faire des achats après que le produit ait été acheté par le ministère de la défense. Bientôt, nous développerons une version d’exportation, et les livraisons elles-mêmes pourraient devenir une réalité une fois que nos dirigeants auront pris une décision, dans un avenir prévisible », a déclaré M. Potapov dans une interview au journal Vedomosti.

Il est prévu de commencer à livrer l’Armata aux forces armées russes en 2020 pour le combat et la poursuite des tests, a-t-il déclaré.

« Lors des tests en usine, toutes les caractéristiques intégrées dans le modèle ont été prouvées. Le projet est compliqué en termes de structure et de solutions technologiques, et implique une grande coopération. Actuellement, les principales étapes des travaux préparatoires sont sur le point de s’achever, ce qui permet de passer à la production en série », a déclaré M. Potapov.

« Mais il n’y a pas d’autre char comme celui-ci dans le monde. Et nos homologues n’auront rien de tel dans les prochaines années. Armata est une plateforme unique qui a un grand avenir. Les gens qui disent qu’il y a des difficultés qui y surgissent oublient une chose : il a fallu beaucoup plus de temps pour fabriquer le T-72, par exemple, et ici nous avons un produit absolument nouveau », a déclaré M. Potapov.

Comme Interfax l’a signalé précédemment, UVZ [UralVagonZavod], qui fait partie de la société d’État Rostec, a développé la plateforme de véhicules lourds sur chenilles Armata. Le char T-14, le véhicule d’infanterie de combat T-15, et le véhicule blindé de réparation et d’évacuation T-16 sont basés sur cette plate-forme. Les véhicules basés sur l’Armata sont actuellement en cours d’essais.

Les blindés basés sur l’Armata participent au défilé de la Victoire sur la Place Rouge de Moscou, qui a lieu chaque année le 9 mai.

interfax.com

T-14 Armata

Adaptation Yandexfr

