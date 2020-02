Par les Dieux, nos glaives, nos épées et nos sabres, nous défendrons, thank’s Ma Reine Mère, Élisabeth II, Yandexfr

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne alors que des milliers de citoyens britanniques et de Brexiteers se sont rassemblés devant Downing Street pour célébrer la fin de Brexit.

Cette sortie marque la fin des 47 ans d’appartenance du Royaume-Uni à l’UE.

Le chef du parti Brexit, Nigel Farage, a assisté à l’événement avec des membres de son parti.

What an amazing moment! pic.twitter.com/p3Q1gdP94D

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a tweeté : « Ce soir, nous avons quitté l’UE – un tournant extraordinaire dans la vie de ce pays.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020