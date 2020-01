Retraites : fiers de la grève by Yvan Le Bolloc’h @YLeBolloch

Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont reçu des lettres de menaces de mort, l’une d’elles réclamant l’abandon de la réforme

Poursuite des blocages, retraites aux flambeaux avant une 7e journée nationale de manifestations vendredi: les opposants affichent leur « détermination » pour arracher le retrait de la réforme des retraites présentée vendredi en Conseil des ministres.

Après sept semaines de conflit, les deux projets de loi – organique et ordinaire – instituant le « système universel » de retraite par points promis par Emmanuel Macron seront à l’ordre du jour de l’exécutif vendredi, avant d’être transmis à l’Assemblée nationale, où les débats débuteront le 17 février pour un premier vote début mars.

Mais le combat continue sur le terrain. L’intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et organisations de jeunesse), qui s’est réunie mercredi soir, a insisté dans un communiqué sur sa « détermination à faire retirer ce projet de loi ». Elle doit se réunir à nouveau vendredi à 08H00.

« Quand on a raison face à une réforme dont plus personne au gouvernement n’est capable d’expliquer qu’elle est juste et simple, eh bien la détermination, elle, ne faillit pas », a abondé jeudi sur Public Sénat le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez.