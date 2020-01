💞💞💞 Macron sauve son ami Benalla, fait disparaître les coffres-forts

boy and boy, Macron, Benalla, un amour passionné « Le Secret de Brokeback Mountain enfin découvert…. »

Cet ordre d’évacuer les coffres-forts de Benalla ne peut venir que du président de la République, Emmanuel Macron

Le sabotage du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande, le navire amiral de Greenpeace, était un ordre du président François Mitterrand

Nos militaires français agissent selon les souhaits de nos politiques, même à tuer n’importe qui, des innocents, ils n’ont pas d’états d’âme à avoir, ils exécuteront ces missions sans la moindre hésitation, ils savent que ces ordres viennent d’en haut, du président de la République Française

Affaire Benalla : des proches de Macron impliqués dans la disparition des coffres?

Par Valeurs actuelles

Interrogé par la Brigade criminelle, lundi, le militaire Chokri Wakrim, jadis membre de l’entourage d’Alexandre Benalla, a mis en cause deux membres de la présidence de la République dans ce volet de l’affaire.

Les soupçons d’une participation de l’Élysée dans l’affaire Benalla – ou un volet de celle-ci, à tout le moins -, s’intensifient ce mercredi 22 janvier. Mediapart révèle que Chokri Wakrim, un militaire qui fut proche d’Alexandre Benalla, a indiqué aux enquêteurs de la Brigade criminelle, lors d’une audition mardi, avoir vu deux membres de la présidence de la République en présence des deux coffres-forts mystérieusement disparus dans ce dossier.

Un spécialiste de « l’effraction et de l’infiltration »

Selon ce témoin, deux membres de l’entourage d’Emmanuel Macron se trouvaient, le 19 juillet 2018, au lendemain des révélations du Monde sur les faits de la place de la Contrescarpe, en présence du coffre-fort d’Alexandre Benalla, à Paris, dans l’appartement d’une femme d’affaires, Pascale Perez. Les deux hommes en question sont Ludovic Chaker et Christian Guédon, respectivement conseiller du chef d’état-major particulier du président et membre du GSPR, le Groupe de sécurité de la présidence de la République.

Le premier nommé est un ancien militaire quand le second, d’après Mediapart, est le garde du corps le plus proche du président. Son curriculum vitae, qui plus est, indique qu’il est spécialiste dans les « domaines […] de l’effraction et de l’infiltration » et « des techniques d’ouverture discrète des serrures de bâtiments et véhicules » à des fins judiciaires. Aucun des deux n’a donné suite aux sollicitations du média d’investigation, pas plus que l’Élysée.

Des « données sensibles » du couple présidentiel

Chokri Wakrim, a aussi assuré avoir été témoin d’un échange au cours duquel Alexandre Benalla aurait demandé à Christian Guédon de « vider dans la plus grande discrétion » ce que contenait un autre coffre-fort, celui-ci situé dans son bureau de l’Élysée. Et ce, juste avant une perquisition de la police, qui survint le 25 juillet. Le contenu aurait ensuite été transporté dans un sac de sport que Chokri Wakrim a vu au domicile de Pascale Perez, a-t-il encore raconté.

Alexandre Benalla aurait affirmé au militaire qu’il s’agissait de « données sensibles » liées à la campagne électorale de 2017, ainsi qu’à Emmanuel et Brigitte Macron, dont des « relevés bancaires ». A Mediapart, l’ex-chargé de mission à l’Élysée s’est contenté de répondre par des émojis.

valeursactuelles.com

