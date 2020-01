Le président Vladimir Poutine a honoré les morts de la Mère Patrie, Russia Forces

Kremlin

Manifestations commémorant le 77e anniversaire de la levée du siège de Leningrad

Vladimir Poutine a participé aux manifestations commémorant le 77ème anniversaire de la levée du siège de Leningrad.

Le Président Vladimir poutine a visité le complexe historique militaire Nevsky Pyatachok, où il a déposé des fleurs au monument Landmark Stone. Ensuite, il a honoré la mémoire des habitants de Leningrad et des soldats défendant la ville qui sont morts pendant le siège, en déposant une couronne près du monument de la Mère Patrie au cimetière de Piskaryovskoye.

Le siège de Leningrad par les troupes nazies a duré 872 jours, du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944.

La pierre tombale commémore les soldats qui ont combattu pendant le siège de Nevsky Pyatachok. Nevsky Pyatachok est la désignation conventionnelle d’une tête de pont sur la rive gauche de la Neva, que les soldats du front de Leningrad ont défendue pendant la bataille de Leningrad. Les combats ici ont été menés dans le but de briser le siège.

Le cimetière commémoratif de Piskaryovskoye est le plus grand cimetière de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Dans 186 fosses communes sont enterrés 420.000 habitants de la ville qui sont morts de faim, de bombardements et d’obus, ainsi que 70.000 soldats qui ont défendu Leningrad.

L’opération Iskra pour briser le siège de Leningrad a eu lieu du 12 au 18 janvier 1943 sur Nevsky Pyatachok et s’est terminée triomphalement par une rencontre des fronts de Volkhov et de Leningrad près du village de Maryino. Le siège fut complètement levé un an plus tard, le 27 janvier 1944.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr