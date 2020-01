Iran : Deux missiles iraniens Tor-M1 de fabrication russe auraient abattu l’avion ukrainien

MOSCOU, 17 janvier, Interfax – L’Iran a abattu l’avion ukrainien de manière non intentionnelle, en raison d’une erreur humaine, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors d’une conférence de presse.

« Je ne cherche pas à excuser qui que ce soit. C’était une erreur humaine. Je pense que tout le monde comprend que cela s’est produit involontairement », a déclaré M. Lavrov.

Peu avant l’accident, l’Iran avait lancé une attaque de missiles pour riposter à l’assassinat du général Qasem Soleimani par les États-Unis et il s’attendait à de nouvelles actions de la part des États-Unis, a-t-il déclaré.

« Il y a des informations selon lesquelles les Iraniens s’attendaient à une nouvelle attaque des États-Unis après la frappe mais ne savaient pas quelle forme elle pourrait prendre. Il y avait au moins six chasseurs F-35 dans les airs dans la zone frontalière iranienne. Cette information n’a pas encore été vérifiée, mais j’aimerais souligner la nervosité qui accompagne toujours de telles situations « , a déclaré M. Lavrov.

interfax.com

Tor-M1 liberation.fr

Adaptation Yandexfr

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020