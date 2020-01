Russia Forces : La portée des nouveaux missiles Iskanker 9M729, fait trembler l’OTAN

Vladimir Shamanov, Douma, à l’OTAN « placez vos missiles derrière les montagnes de l’Oural, ne placez pas vos missiles sous notre nez »

La Russie ne consultera pas l’OTAN sur le déploiement des missiles Iskander – Shamanov

MOSCOU, 14 janvier, Interfax – Le président de la Commission de la défense de la Douma, Vladimir Shamanov, a invité l’OTAN à élaborer un algorithme d’interaction avec la Russie suite à la déclaration du secrétaire général de l’OTAN sur le renforcement prévu des réseaux de défense aérienne et antimissile en réponse au déploiement des systèmes Iskander de la Russie armés de nouveaux missiles 9M729.

Nous sommes prêts à coopérer avec eux, mais nous répondrons à leurs souhaits, tels que « placez vos missiles derrière les montagnes de l’Oural », en leur disant « ne placez pas vos missiles sous notre nez », a déclaré M. Shamanov à la presse mardi.

« Nous sommes prêts au dialogue, mais l’OTAN doit élaborer un algorithme si elle veut interagir au lieu de continuer à parler sans rien faire. Nous leur avons montré le missile qui suscite leur inquiétude, donc toutes leurs conjectures et leurs mensonges ne fonctionnent pas », a-t-il déclaré.

« Nous sommes absolument transparents et nous ne ferons pas de rapport à l’OTAN », a déclaré M. Shamanov.

Les complexes Iskander sont exploités par des brigades de missiles des forces terrestres. Ils sont armés de missiles de croisière et de missiles balistiques capables d’emporter des têtes nucléaires.

interfax.com

Adaptation Yandexfr

Iskander-K – 9M729 [Code OTAN – SSC-8] – nouveau missile à longue portée qui serait une version terrestre du complexe de missiles 3M14 Caliber-NK d’une portée comprise entre 480 et 5 470 km et qui pourrait même être basé sur le missile de croisière Kh-101 à lanceur aérien d’une portée supérieure à 5 500 km. Le lanceur spécialement développé peut transporter 4 missiles. Le missile 9M729 est doté d’une ogive à rendement plus élevé et d’un nouveau système de contrôle pour une plus grande précision. Iskander

Mesure en mille marin [nautique], 3000 ~= 5500km globalsecurity.org

Le Novator 9M729 est un missile de croisière russe, propulsé depuis la Terre et visant des cibles au sol. Fabriqué par NPO Novator, il mesure entre 6 et 8 mètres de long, 0,53 mètre de diamètre, et peut emporter une charge conventionnelle ou une arme nucléaire. Son lancement s’effectue depuis un porteur mobile, une sorte d’énorme camion, le système Iskander. liberation.fr

