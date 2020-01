Moscou, Russie : La Libye vers la Paix

Les présidents Poutine et Erdogan ont initié le cessez-le-feu en Libye

Des représentants des parties libyennes se joindront aux discussions russo-turques à Moscou – Ministère russe des affaires étrangères

MOSCOU, 13 janvier, Interfax – Les représentants des parties libyennes sont arrivés à Moscou et se joindront bientôt aux pourparlers russo-turcs, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Conformément aux accords conclus entre les présidents de la Russie et de la Turquie à Istanbul, une réunion russo-turque consacrée au règlement libyen et tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Défense a débuté aujourd’hui à la Maison des Réceptions du Ministère des Affaires étrangères. Les représentants des parties libyennes sont arrivés et se joindront bientôt aux pourparlers « , a écrit Mme Zakharova sur Facebook.

Elle a publié une photo montrant les délégations russe et turque assises à une table ronde. La délégation russe est composée du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, du ministre de la Défense Sergueï Shoigu, du vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov et du directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord du ministère russe des Affaires étrangères Alexander Kinshchak. Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et le ministre de la Défense Hulusi Akar représentent la Turquie.

Il y a quelques sièges vacants à la table, qui semblent être réservés aux délégués de la Libye.

Les présidents de la Russie et de la Turquie ont initié un cessez-le-feu en Libye le 8 janvier.

La Libye est actuellement en état de dyarchie [deux dirigeants se partagent le pouvoir]. Le Gouvernement d’accord national [GNA] est dirigé par Fayez al-Sarraj et a son siège à Tripoli, dans l’ouest de la Libye, tandis que le Parlement et le gouvernement dit oriental d’Abdallah al-Thani siègent à Tobrouk. Le gouvernement oriental est soutenu par le commandant de l’armée nationale libyenne [LNA], Khalifa Haftar, qui a lancé une offensive sur Tripoli en avril.

Le GNA, reconnue par l’ONU, a salué l’initiative russo-turque, mais Haftar a rejeté l’offre de cessez-le-feu. Dimanche, le GNA libyenne a accepté le cesser-le-feu à minuit le 12 janvier, plusieurs heures après que les parties belligérantes aient décidé de mettre fin aux hostilités.

Le chef du Haut Conseil d’Etat libyen Khalid al-Mishri a déclaré sur la chaîne de télévision publique libyenne al-Ahrar que le GNA libyen et les forces du maréchal Haftar LNA devraient signer un accord de trêve à Moscou lundi.

Al-Sarraj, pour sa part, a exhorté les Libyens dans un discours télévisé à la nation lundi « à tourner la page du passé, à surmonter les différences et à resserrer les rangs sur la voie de la stabilité et de la paix ».

