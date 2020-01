Le projet de Macron, l’islam de France, ces faux musulmans, les frères musulmans considérés comme organisation terroriste, les ennemis de la Syrie, du Liban, de l’Iran… Donc de la Russie

Le président Vladimir Poutine, un homme de Dieu, représente la foi chrétienne, Boubakeur, tu as détruit nos crèches de Noel, nos traditions centenaires, depuis plusieurs décennies

Boubakeur – Les musulmans, la communauté du juste milieu – ne jamais aller vers l’extrémisme, tendre vers la sagesse, vers le respect du prochain, l’attachement à la loi, à l’ordre et à la paix

Quant Macron bombarde la Syrie, Boubakeur, pas un mot.

Quant Israel bombarde la Syrie, Boubakeur, pas un mot.

Quant le Général Qassem Soleimani des Gardiens de la Révolution de l’Iran IRGC tombe en martyr sur les frappes US en Irak, Boubakeur, pas un mot.

Chems-eddine Hafiz nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris

En 2002, il assigne devant le tribunal l’écrivain Michel Houellebecq pour complicité de provocation à la discrimination.

En 2006, il assigne l’hebdomadaire Charlie Hebdo qui avait publié les Caricatures de Mahomet.

leparisien.fr

Hafiz

Musulmans de France comme toutes les structures liées aux Frères musulmans – considérés comme organisation terroriste

Yandexfr

J’ai le devoir de respecter toute religion, néanmoins, je doute sur la sincérité de Boubakeur de sa religion, l’islam. Boubakeur parle de sagesse, le respect du prochain, l’attachement à la loi, à l’ordre et à la paix, à mon avis, tout cela sonne faux, l’islam des faux musulmans s’infiltre dans notre République de France sous l’impulsion du projet du président Macron, l’islam de France.

Le nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris, Hafiz avait assigné devant le tribunal l’écrivain Michel Houellebecq, notre Saint des écritures.

Le printemps arabe, les frères musulmans, un des facteurs de la guerre du terrorisme.

Ces islamiques défilent librement dans nos rues de France, défient notre République, l’Etat français est complice.

Je pense qu’il y a un réel danger dans notre France chrétienne « fille aînée de l’Église ».

Ça craint, Cré Vin Diou!!!

I love you💞, Yandexfr.

Natacha Polony décrypte la stratégie de conquête des Frères musulmans.

La quenelle est un geste hybride entre le salut nazi et le bras d’honneur inversé qui n’a pas sa place au sein de la République laïque — Dalil Boubakeur (@DalilBoubakeur) December 29, 2013

Boubakeur traduit exactement les mêmes mots du pouvoir français. Dieudonné est un comédien, il est là pour amuser le peuple, un bouffon du Roi, on s’en fout au fait qu’il fait un salut à la quenelle [un plat qui se mange] ou un salut à la « Wat-Wat-Qui-Tue » [HaHaHa], un signe qui pourrait offenser les religieux, Boubakeur, c’est du n’importe quoi!

Parlant plutôt de votre manière, les musulmans de France, à nous détruire « Notre crèche », ma crèche que je voyais devant mon église de mon village du sud de la France à tous les Noël, je pleure pour les chrétiens, interdit par une loi en place publique, nos traditions centenaires, depuis plusieurs décennies sont effacées, tu sais, Boubakeur, Nos Dieux sont en colère, Nos Dieux du Pacifique Sud sont en colère, Nos Dieux de la Polynésie Française sont en colère, Nos Dieux des « marae » sont en colère, Nos Dieux des « Maoris » sont en colère, Nos Dieux des « Maohi » sont en colère, je suis en colère!

Macron, Boubakeur, c’est une offense caractérisée à notre foi chrétienne, à moi, à nos enfants, à nos arrières petits enfants, à nos arrières-arrières petits enfants!

Tu sais Boubakeur, tu es un petit joueur du pouvoir français, les faux musulmans dans leur pensée islamique [voir terroriste] sont là pour détruire notre foi chrétienne, nos églises de France et de Navarre, voici les mots du président de la Fédération de Russie, de Russia Forces, KGB Putin, Vladimir Poutine, un homme de Dieu.

« En ces jours de Noël festifs, des millions de personnes à travers le monde ressentent de la joie et de l’inspiration, et ont le sentiment de suivre des traditions centenaires transmises de génération en génération. Leurs cœurs sont remplis d’amour et de foi dans le triomphe du bien et de la justice ».

Photo de @Stephane_Ravier

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom