Le président Macron nous prend pour des imbéciles, le riche blindé de pognon, travaille un peu, sa retraite entre 10000 € et 30000 € mensuel, le pauvre 1000 €

Pour Poutine, Macron, c’est le Goulag direct

By Ruptly

France – Les pompiers éteignent les flammes après que les manifestants aient mis le feu à un bâtiment

Un bâtiment a été incendié alors que les manifestants de la réforme des retraites inondaient les rues de Paris ce samedi.

Les images montrent un bâtiment en feu et des milliers de manifestants à proximité, certains essayant d’apprivoiser les flammes. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont éteint l’incendie avant qu’elle ne devienne incontrôlable.

La grève nationale, qui a débuté au début de décembre, est l’une des plus importantes à avoir frappé le pays depuis des années et a touché les transports ferroviaires, routiers et aériens. Cette action intervient quelques jours après que le gouvernement et les syndicats ont repris les pourparlers sur la réforme des retraites.

Les réformes proposées entraîneraient une refonte du système de retraite actuel et la création d’un système de retraite universel au lieu des 42 régimes différents actuels. L’âge de la retraite restera fixé à 62 ans, mais les travailleurs devront travailler jusqu’à 64 ans pour bénéficier de l’intégralité de leur pension.

Ruptly

Adaptation Yandexfr

Pour #Poutine François de #Rugy serait au Goulag depuis longtemps, le président #Macron est complice https://t.co/f1aNX3213q via @IntropaJacques Vladimir Poutine est en colère et jugera inacceptable que François de Rugy mange « Gratos » sur le dos des français @DirectAN #Senat pic.twitter.com/WKfrt2OAFW — Intropa Jacques (@IntropaJacques) July 13, 2019

Des protestations massives contre la réforme des retraites de Macron s’élèvent en France.

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom