🇸🇾🇷🇺 Poutine chez son ami Assad, Cathédrale Mariamite Orthodoxe de Damas, Syrie

Le président Bachar al-Assad a remercié le président Vladimir Poutine et a exprimé sa gratitude à la Russie et aux militaires russes

Kremlin

Le 7 janvier, le président Vladimir Poutine a visité la Syrie

De l’aéroport de Damas, le Président s’est rendu au poste de commandement du groupe des forces armées russes en Syrie, où il a été accueilli par Bachar al-Assad. Les deux dirigeants ont entendu des rapports militaires sur la situation dans différentes régions du pays.

Plus tard dans la journée, une réunion bilatérale a eu lieu entre les délégations russe et syrienne. Au cours de ses entretiens avec Bachar al-Assad, le Président russe a noté qu’il était désormais sûr de se féliciter du long chemin parcouru sur la voie du rétablissement de l’Etat syrien et de l’intégrité territoriale de la Syrie. Il y a des signes évidents de rétablissement d’une vie pacifique dans les rues de Damas, a souligné Vladimir Poutine.

Bachar al-Assad a remercié Vladimir Poutine pour sa visite. Le président syrien a exprimé sa gratitude à la Russie et aux militaires russes pour leur assistance dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la vie pacifique dans la république. Le dirigeant syrien a chaleureusement félicité Vladimir Poutine et le peuple russe à l’occasion du Noël orthodoxe.

Après avoir visité le poste de commandement, les Présidents ont visité la Mosquée des Omeyyades, également connue comme la Grande Mosquée de Damas, l’une des plus grandes et des plus anciennes mosquées du monde. Vladimir Poutine a remis à la mosquée un Coran du 17ème siècle en souvenir de sa visite. Ensuite, le Président de la Russie a visité la Cathédrale Mariamite de Damas, où il s’est entretenu avec le Patriarche Jean X d’Antioche et de tout l’Orient.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

#Damascus: Vladimir Putin met with Syrian President Bashar al-Assad https://t.co/BxGLZqzOGS — President of Russia (@KremlinRussia_E) January 7, 2020

La visite du président russe Vladimir Poutine en Syrie n’était pas connue à l’avance. Mardi soir, le vol numéro un s’est envolé pour Damas. Le président Assad s’était exprimé en langue russe dans sa conversation avec Poutine.

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom