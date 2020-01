Le président Poutine de Russia Forces a assisté aux exercices des flottes de la mer du Nord et de la mer Noire

Poutine fixe le large de la mer Noire, plusieurs missiles ont été tirés, notamment des missiles de croisière Kalibr et le missile balistique hypersonique Kinzhal

Le Commandant suprême en chef des forces armées russes, Vladimir Poutine, a observé depuis le croiseur de missiles guidés Marshal Oustinov les exercices conjoints auxquels participaient les flottes de la mer du Nord et de la mer Noire, en cours en mer Noire. Divers missiles ont été tirés au cours de ces exercices, notamment des missiles de croisière Kalibr et le missile balistique hypersonique Kinzhal.

La flotte de la mer Noire a fourni ses frégates Admiral Grigorovich et Admiral Makarov, ses navires lance-missiles et vedettes rapides Orekhovo-Zuyevo, Naberezhniye Chelny et Ivanovets, ses navires de guerre amphibie Tsezar Kunikov et Azov, ses patrouilleurs Dmitry Rogachev et Vasily Bykov, son sous-marin Kolpino, ses petits navires de guerre anti-sous-marine ASW [Anti-submarine warfare] et ses dragueurs de mines. La flotte du Nord a fourni le croiseur lance-missiles guidé Marshal Ustinov qui abritait un quartier général improvisé, et le navire de lutte anti-sous-marine Vice Amiral Kulakov.

Deux chasseurs MiG-31K Mikoyan-Gurevich participant à une frappe aérienne simulée ont lancé un missile Kinzhal qui a atteint sa cible sur un site d’essai. Les équipages de la frégate Admiral Grigorovich, du petit navire lance-missiles guidés Orekhovo-Zuyevo et du sous-marin Kolpino ont lancé des missiles Kalibr depuis la surface et en immersion. Les équipages des vedettes de missiles guidés Ivanovets et Naberezhniye Chelny ont lancé des missiles antinavires Moskit. Les équipages du système de missiles côtiers Utyos de la flotte de la mer Noire ont lancé deux missiles contre des navires de guerre ennemis simulés.

Les exercices ont également fait intervenir les équipages des chasseurs multirôles Sukhoi Su-30 SM, des bombardiers tactiques Su-24M et des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95.

