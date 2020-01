En Orthodoxie, Russie, le président Poutine fête Noël

Le message de Poutine aux chrétiens et à tous les russes. Que vous soyez heureux et en bonne santé! Joyeuses fêtes et merci beaucoup

Kremlin

Président Vladimir Poutine,

« En ces jours de Noël festifs, des millions de personnes à travers le monde ressentent de la joie et de l’inspiration, et ont le sentiment de suivre des traditions centenaires transmises de génération en génération. Leurs cœurs sont remplis d’amour et de foi dans le triomphe du bien et de la justice.

L’Église orthodoxe russe et les autres confessions chrétiennes de Russie jouent un rôle très constructif dans le renforcement des fondements moraux et spirituels de la société russe, la préservation du patrimoine historique et culturel de notre nation et l’éducation des jeunes. Il s’agit là d’un effort de grande envergure et fructueux, d’une grande importance, qui mérite la plus profonde reconnaissance.

Je souhaite prospérité et bonne santé à tous les chrétiens orthodoxes et à tous les citoyens russes qui célèbrent Noël ».

Vladimir Poutine.

