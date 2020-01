✝ À mon fils Hajj Qasem Soleimani, assassiné par les Etats-Unis, le Guide de la Révolution de l’Iran, Khamenei

Les Etats-Unis ont commis un «acte de guerre» contre l’Iran, qui appelle des représailles, en tuant à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani, a affirmé l’ambassadeur iranien à l’ONU Majid Takht Ravanchi. cnews.fr

À mon fils du Martyr Soleimani, « Tout le monde est en deuil et reconnaissant envers ton père. Cette gratitude est due à sa grande sincérité, puisque les cœurs sont entre les mains de Dieu. Sans cette sincérité, les cœurs du peuple n’auraient pas été avec lui comme ça. Que Dieu nous accorde à tous ses bénédictions. »

À la famille du martyr Soleimani, « Vous avez vu les gens dans beaucoup de villes sortir en nombre, avec dévotion. Attendez de voir ses funérailles. Ces bénédictions sont devant nous pour voir la valeur du martyre. Quelle bénédiction pour Hajj Qasem. Il a réalisé son rêve. »

Hajj Qasem Soleimani avait été exposé au martyre à plusieurs reprises, mais en accomplissant son devoir et en luttant pour la cause de Dieu, il ne craignait rien ni personne. Il a été martyrisé par les gens les plus méchants, le gouvernement américain, et leur fierté pour ce crime est un trait distinctif de lui [Assassinat prémédité]. khamenei_ir

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 4, 2020