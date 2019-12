Syrie : Les forces syriennes, turques et russes contrôlent l’autoroute M4, Hassaké-Alep

Des hélicoptères russes Mi-8 sillonnent l’autoroute M4 protégée par des systèmes d’artillerie et de missiles de défense aérienne Pantsir-S

Les terroristes cessent d’attaquer la route stratégique M4 dans le nord de la Syrie – Forces gouvernementales

AL-HASAKAH, Syrie, 30 décembre, Interfax – Les combattants terroristes ont cessé d’attaquer la route stratégique M4 dans le nord de la Syrie, ont déclaré lundi les forces gouvernementales.

L’autoroute M4, qui relie les provinces d’al-Hasakah [Hassaké] et d’Alep, a été ouverte à la circulation le 11 décembre 2019. Ce jour-là, les commandants du contingent russe en Syrie et le chef du centre de coordination, le général de division turc Erhan Uzun, ont voyagé le long de la M4 de Ayn Issa à Tell Tamera en application du mémorandum d’entente mutuelle signé par la Russie et la Turquie le 22 octobre.

La Syrie et la Turquie ont placé 20 points de contrôle chacun sur l’itinéraire de la M4. Chaque point de contrôle est occupé par 20 militaires entièrement armés. Les militaires russes patrouillent quotidiennement sur l’itinéraire. Des hélicoptères Mil Mi-8 survolent également la route. Ils sont protégés par des systèmes d’artillerie et de missiles de défense aérienne Pantsir-S, qui peut détruire les missiles de croisière, les avions, les hélicoptères et les drones.

« Un certain nombre de violations ont été observées après le déploiement des points de contrôle : il y avait surtout des engins explosifs improvisés placés le long de la route, et des attaques terroristes sur nos barrages routiers. Le nombre de violations a considérablement diminué après que les soldats syriens ont pris le contrôle de la route avec l’aide des militaires russes ; nous apprécions l’aide de la Russie », a déclaré le colonel Hassan Ali Ibrahim de l’armée syrienne aux journalistes au poste de contrôle de Guzalia.

Les présidents de la Russie et de la Turquie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont signé un mémorandum à Sotchi le 22 octobre pour promouvoir un règlement dans le nord-est de la Syrie. Conformément à ce mémorandum, la police militaire russe et les gardes-frontières syriens ont été déployés dans les zones limitrophes de la zone de sécurité turque de 30 kilomètres, le 23 octobre à midi. Des patrouilles conjointes russo-turques ont été lancées sur la rive Est de l’Euphrate le 1er novembre.

