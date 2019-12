Idem en Russie, provoquer le KGB Poutine pourrait vous mener à votre perte

Les Etats-Unis se sont retirés de l’accord de Vienne du programme nucléaire iranien, l’Europe [France, Allemagne, Grande-Bretagne], par des sanctions, veut imposer sa loi à l’Iran est un moment critique, joue avec le feu!

Les messages du Guide de la Révolution de l’Iran, Khamenei, les analyses de Yandexfr [des commandants des Forces IRGC dans leurs pensées] laissent prédire que l’Iran a déjà la bombe atomique

Iran Forces – L’enrichissement de l’uranium a repris dans son site souterrain de Fordew et des « centrifugeuses » qui accélèrent le processus ont été rebranchées

La situation de la JCPOA est critique, mais les déviations iraniennes restent réversibles – Chizhov

BRUXELLES, 22 décembre, Interfax – Le représentant permanent de la Russie auprès de l’Union européenne, Vladimir Chizhov, a convenu avec la secrétaire générale du Service européen pour l’action extérieure SEAE, Helga Schmid, que la réunion de Vienne, le 6 décembre, de la Commission mixte sur le plan d’action global conjoint JCPOA concernant le programme nucléaire iranien se tenait à un « moment critique ».

« Bien sûr, la situation est critique. C’est l’avis non seulement du secrétaire général du SEAE, mais aussi de tous les participants de la JCPOA. Les Iraniens ont clairement indiqué que, à moins d’un mouvement positif d’ici le début de janvier, ils pourraient entamer la cinquième étape de la suspension du JCPOA », a déclaré M. Chizhov lors de l’interview avec Interfax.

« Cependant, il faut admettre que tout ce que les Iraniens ont fait jusqu’à présent est réversible. Il faut leur donner du crédit : ils réfléchissent à chaque étape et ne font rien qui ne puisse être inversé », a déclaré M. Chizhov.

Selon lui, les institutions de l’UE croient toujours que le JCPOA peut être sauvé.

« Bien que, bien sûr, cette foi, disons le comme cela, ne se renforce pas de jour en jour. Après la réunion de la Commission mixte du JCPOA le 6 décembre, les consultations se poursuivent entre tous les acteurs : le SEAE dirigé par Helga Schmid, la troïka européenne [Grande-Bretagne, Allemagne et France], la Russie, la Chine et, bien sûr, l’Iran. Les Etats-Unis ne sont plus impliqués dans ces discussions, s’étant retirés de l’accord. Et non seulement cela, mais ils essaient aussi d’empêcher les autres participants d’appliquer l’accord », a déclaré M. Chizhov.

Les Iraniens ont raison de dire que l’effet de la JCPOA est faible, a-t-il dit. Et le mécanisme spécial de paiement avec l’Iran, l’INSTEX [Instrument de soutien aux échanges commerciaux], qui n’est qu’un aspect de la question, n’est guère utile, l’autre étant un effet insignifiant de l’allégement des sanctions, a déclaré le diplomate.

« Même si demain l’INSTEX atteint soudainement sa pleine capacité, l’Iran n’a toujours pas autant de liquidités étrangères pour effectuer des transactions par le biais de ce mécanisme. Néanmoins, il y a certaines possibilités, bien sûr. De plus, l’Iran a créé le mécanisme dit équivalent STFI [Special Trade and Finance Institute], la réponse iranienne à l’INSTEX. Ces deux mécanismes sont déjà en interaction », a déclaré M. Chizhov.

interfax.com

Adaptation Yandexfr

Face à ce qu’il considère comme une agression, l’Iran a enclenché au printemps dernier un retrait graduel d’une partie des engagements pris dans le cadre du JCPOA. L’enrichissement de l’uranium a repris dans son site souterrain de Fordew et des « centrifugeuses » qui accélèrent le processus ont été rebranchées. challenges.fr

