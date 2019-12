La taxe d’habitation [supprimée] de Macron, un mensonge, un fake immonde dont il a été élu, pour Poutine, c’est le « Goulag »

Un cinéma grotesque! Président Macron, l’audace que vous permettez est infecte et nauséabonde, by Yandexfr [un citoyen de France, de Navarre et des Gilets Jaunes]

Nous [Yandexfr], nous pouvons le dire, les conseillers du président Macron sont des nuls, juste avant Noël nous délivrent un « Cadeau empoisonné » sur la retraite du président de Rothschild, ils ont fait de même avant les élections de 2017 « La taxe d’habitation »

Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président

Sollicité par notre journal, l’Elysée nous annonce que le chef de l’Etat ne percevra pas la retraite que lui attribue une loi très généreuse de 1955. Un nouveau mécanisme sera créé pour le mettre en conformité avec le futur régime par points.

Emmanuel Macron s’est concerté avec ses équipes à Paris, qu’il renonce par avance à sa retraite. leparisien.fr

Emmanuel Macron sera donc le premier président à renoncer au bénéfice de la loi du 3 avril 1955. En vertu de ce texte, les anciens chefs d’Etat se voient verser à vie, dès leur départ de l’Elysée, une pension équivalente au salaire d’un conseiller d’Etat, soit 6.220 euros bruts mensuels. Ce montant n’est soumis à aucune condition d’âge ni durée de mandat ou plafond de revenus. « Il a décidé qu’il ne s’appliquerait pas cette loi à court terme en 2022, ni en 2027 en cas de deuxième mandat », a précisé l’Elysée. A la place, « un nouveau système sera créé dans le cadre du futur régime universel par points » pour les pensions des chefs de l’Etat. Selon l’Elysée, la cohérence veut que la loi de 1955 ne s’applique plus à aucun président à l’avenir.

La décision de ne pas siéger au Conseil constitutionnel relève elle aussi d’une certaine cohérence puisque la mesure figure dans le projet de réforme constitutionnelle qui attend encore de voir le jour. lesechos.fr

Si vous trouvez la valeur juste, un président fait cinq ans pour bénéficier de 6220 euros de retraite et plusieurs autres avantages [à combien d’euros, nous le savons pas, ils parlent de transparence, à vrai dire, ils s’empiffrent de nos impôts « Goulag immédiat »], alors que le pauvre fait 40 ans de travail pour à peine 1300 euros de retraite, c’est du vol ni plus, ni moins, nous continuons sous les mêmes formes d’injustice, souvenez-vous, la révolution, les rois ont été décapités quant l’injustice régnait!!!

Le ministre Edouard Philippe nous parle de retraite universel, pour les riches ou pour les pauvres! Comment comprendre, là, c’est du concret, un riche [Macron travaille 5 ans ou fait semblant de travailler comme Hollande payé à rien faire] gagne 6220 euros de retraite, le pauvre travaille 40 ans, 1300 euros de retraite, nos enfants nous diront, ce n’est pas juste! Pour Edouard Philippe, c’est comme ça, c’est la Loi des Riches et des voleurs de la République Française [Jean-paul Delevoye]!!!😡🤢😈

Malgré que ce courrier soit un faux, ses pensées, ses agissements -eux sont réels, Yandex.

C’est un bon fake! Comparer aux mensonges que les hommes politiques nous content chaque jour, matin, midi et soir, comme la fameuse taxe d’habitation, une promesse de campagne du président Macron, ce trompe-l’œil a fait basculer le vote des français à ce moment là! Hein!😡😡😡

Disparition de la taxe d’habitation : un seul perdant, toujours le contribuable.

-Coûtera 10,5 milliards d’euros supplémentaires. Au total, le manque à gagner pour les communes s’élève à 26 milliards d’euros.

-La dette publique s’élève aujourd’hui à 2 300 milliards d’euros et s’approche de la barre psychologique des 100 % de PIB.

La solution trouvée s’apparente à un immense jeu de bonneteau et à la fin, il n’y aura qu’un seul perdant : comme toujours le contribuable. valeursactuelles.com

A vos calculettes! Nous avons une dette de 2 300 milliards d’euros [infos 2018]

2 300 000 000 euros 2 300 milliards €

15 087 011 000 francs [6.55957] 15 000 milliards de francs

274 463 600 000 CFP [franc du pacifique 119,332] 275 000 milliards CFP

Avancer avec un tel fardeau sur le dos, la honte m’envahirait, je serais un looser, entendre les chants d’oiseaux, me ferait pleurer, mon cheval qui m’a tant aidé dans les champs, qui a transporté des tonnes de marchandises, traversé des rivières, qu’ils pleuvent, qu’ils [vent’ent] à force quatre, tambour battant, quelques « sous » pour mes « impôts », de quoi vivre pour rien, acheter quelques vivres, de quoi manger une casse-dalle, il me reste plus rien, tant payer pour rien, ton chat est un grand ami, ton ami chien t’apprécie, te vois comme un grand gentilhomme, serviteur du roi, mais ne savent pas que tu n’as plus de peau [mort vivant] et que tu dois toujours payer, autant que tu peux, mais tu dois payer!

Ainsi, que le roi peut vaquer à ses bouffonneries sataniques.

Sur le chemin de la mort, le # 17Novembre, des gladiateurs de plusieurs provinces de Navarre défient le roi de Macron, État de Rothschild.

Bonsoir président @EmmanuelMacron, désengager de sa retraite,que vous gagnez des millions,tout cela, on s’en fout au fait, ce qui nous intéresse, c’est la #retraites des français dans une dimension de pauvreté accablante, Jacques https://t.co/u7dgXHksxk @IntropaJacques #DirectAN — Intropa Jacques (@IntropaJacques) December 22, 2019

Vos mots, président Macron sèment un doute de tricherie, de trahison, quant vous dites « Vous m’aurez toujours avec vous, à vos côtés »! Y a t-il une correction à apporter pendant que vous, président Macron et le ministre Castaner tabassaient avec une volonté de faire mal, de mettre à sang, de déchiqueter, d’arracher un oeil, de trancher la main, d’emprisonner avec une justice de mafia ou de « TUER » des Gilets Jaunes! Vous êtes pire que des bêtes, président Macron, Yandexfr.

Le président n’a aucun mot pour les chrétiens, pour les sionistes d’Israel, les tueurs de palestiniens, il fait allégeance, on le voit dans ses tweets, le président Macron est un ennemi sioniste!!!

Je devrais peser mes mots, Macron est sioniste, donc ennemi, Yandexfr.

Macron a bombardé la Syrie, donc macron est un ennemi,

Quant Israel bombardait la Syrie et tuait des syriens, vu du droit international, Macron n’a rien dit, a fermé les yeux, donc Macron est un ennemi sioniste!

Au Venezuela, Macron a soutenu Juan Guaido, un fantoche de président non élu, donc Macron devient un ennemi potentiel du peuple vénézuélien de l’Amérique latine!!!

Macron refuse la presse russe RT et Sputnik, dans les pensées de Poutine, Macron est un ennemi de la Russie! HaHaHa!🧐😂🤣

En Afrique, plusieurs dossiers brûlants… Au Mali, Macron est un ennemi!

Malgré la bonne idée du gouvernement Macron, le haut débit, internet dans chaque foyer de France, hélas, ne servira à rien, car le peuple ne pourra pas s’exprimer! Depuis 2017, les fonctionnaires [payés par nos impôts] de l’équipe Macron travaillant avec Facebook et d’autres réseaux sociaux censurent à tout-va, ou suppriment les profils de l’opposition, des partis adverses, les gilets jaunes, les PRO RUSSES ou tous ceux qui sont contre Macron… Macron est ou deviendra un ennemi du peuple!!! GrRrrr😡😡😡

C’est alarmant pour la France, un pays des Droits de l’homme Nations Unies 1948, j’ai des larmes aux yeux, Yandexfr😢.

I Love You💞, Yandexfr.

