Russie : Le char T-80BVM modernisé a rejoint les troupes

Les chars ont été testés sur les terrains d’entraînement, tous les systèmes ont été testés en usine et acceptés par le client.

Omsktransmash, une filiale d’Ouralvagonzavod NPK, a rempli une commande de défense à grande échelle du gouvernement pour fournir des chars T-80BVM modernisés. Cela a été rapporté jeudi par le service de presse de l’Université d’Etat Rostec.

Il a été noté dans le rapport que la modernisation permet d’améliorer les capacités de combat du T-80 : sa puissance de feu, sa sécurité, sa mobilité et son système de contrôle.

Le T-80 est le principal char de combat fabriqué en URSS et le premier char de série au monde équipé d’une turbine à gaz. Outre la Russie, il est en service en Biélorussie, en Égypte, en Corée du Sud, au Yémen, en Angola, à Chypre et au Pakistan.

Le T-80BVM est une modernisation du char T-80BV, qui comprend un canon de 125 mm, un moteur à turbine à gaz modifié d’une capacité de 1 250 chevaux, un viseur multicanaux, un dispositif d’observation pour le pilote et un stabilisateur du canon. De plus, cette version du char a été équipée de grilles de protection ainsi que d’un système modulaire de protection dynamique.

Le T-80BVM est adapté aux régions de l’Arctique et modernisé dans ses capacités de défense face aux missiles anti-chars

Une fois qu’un missiles anti-char ennemi a été lancé, l’origine de son point de départ est aussitôt localisée sur le terrain. C’est pourquoi le char T-80 BVM était équipé d’un nouveau système de contrôle de tir utilisant des écrans, des caméras thermiques, un télémètre laser couvrant une distance de 7,5 km. Cet équipement permet à l’équipage d’ouvrir le feu immédiatement et de frapper avec précision les lance-missiles antichars avant qu’ils n’aient le temps de changer de position.

Le degré de protection du T-80 BVM a augmenté de 50 % par rapport au T-80-BV. Le T-80-BVM a quatre types de blindage qui empêchent sa destruction. Le premier est l’ossature en acier du char, le second est un blindage supplémentaire qui a été amélioré avec des plaques composites de troisième génération moulées sur l’ossature du char. Les projectiles et les missiles antichars explosent dans les plaques composites qui absorbent l’énergie cinétique avant qu’ils ne prennent contact avec le blindage lui-même, et sont bloqués pour ne pas fondre ou perforer le blindage.

Le troisième type de protection est conçu pour détecter à distance les missiles antichars, en aveuglant leurs têtes de guidage. Le T-80 BVM utilise deux systèmes de lancements de grenades à suspension en aérosol.

Le 4ème type de protection est un blindage réactif ERA [explosive reactiv armour], et utilise une nouvelle charge explosive efficace contre les tirs antichar en tandem et de type sabot. Il détecte, intercepte et fait exploser des munitions antichar à une distance de 2 à 3 m du char.

De nouvelles turbines GTD1250, dotées d’équipements DEC [Digital Engine Control], ont été installées sur le T-80 BVM, réduisant ainsi la consommation de carburant de 50 % à faible vitesse et de 20 % en marche normale. Le tube du canon de calibre 125 mm peut utiliser toute une gamme de projectiles, en plus des missiles anti-char guidés.

Des T-80BVM ont été testé à l’exercice Zapad-2017. voltairenet.org

Pendant la guerre froide 4 000 chars T-80 étaient prêts à traverser l’Europe et atteindre la Manche en moins de 24 heures.

