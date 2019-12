Poutine est un danger pour les américains en Syrie

La Turquie et la Russie jugées plus à risque que l’Etat islamique pour les troupes américaines en Syrie

Les commandants américains ont demandé des conseils pour faire face à une attaque de ces forces armées, de l’Iran et du gouvernement syrien, mais les responsables disent avoir reçu des directives confuses.

WASHINGTON – La stratégie de l’administration Trump, qui évolue rapidement dans le nord de la Syrie, fait en sorte que les commandants américains s’efforcent de protéger leurs forces contre une augmentation prévue des actions des unités militaires de la Turquie, de la Russie, de l’Iran et du gouvernement syrien, ainsi que de leurs forces indirectes, selon les représentants du ministère de la Défense. Les commandants américains considèrent maintenant ces forces armées comme un danger plus grand que les forces de l’État islamique Daesh qu’ils ont été envoyés combattre.

Les commandants ont demandé des directives sur la manière dont les forces américaines pourraient faire face à une attaque de divers groupes armés, y compris les forces gouvernementales syriennes soutenues par la Russie, qui ont, dans le passé, tenté de s’emparer du territoire détenu par les États-Unis. Mais ils ont reçu des directives confuses du Pentagone, ont déclaré deux responsables du ministère de la Défense.

Pour l’instant, le commandement américain compte beaucoup sur l’instinct des commandants subalternes sur le terrain, les appels téléphoniques de mise en garde aux responsables russes et turcs et la surveillance aérienne – susceptible d’échouer par mauvais temps – pour éviter les rencontres rapprochées avec d’autres forces dans la vallée de l’Euphrate, où sont basées la plupart des troupes américaines.

« Ces forces sont en danger sans une compréhension claire de ce qu’on attend d’elles, et sans le soutien politique de leur nation, si ou plus probablement quand l’un de ces adversaires américains a décidé de les attaquer », a déclaré Jennifer Cafarella, directrice de recherche à l’Institute for the Study of War à Washington. « Ces gars-là sont déployés dans l’un des environnements les plus risqués, les plus complexes et les plus évolutifs de la planète. »

Ces préoccupations résultent de l’ordre donné par le président Trump de retirer 1 000 soldats américains du pays, alors que la Turquie envahissait le nord de la Syrie en octobre. Quelques semaines plus tard, M. Trump a approuvé le plan du Pentagone de laisser environ 500 soldats dans plusieurs avant-postes autour de la ville de Deir al-Zour [Deir Ezzor] pour poursuivre l’État islamique, souvent appelé ISIS [Daesh].

Bien que M. Trump ait dit que la présence américaine est là « pour protéger le pétrole », la réalité est que les Américains poursuivent leur mission antérieure de poursuivre les restes de l’Etat islamique, disent les responsables militaires. Les Américains continuent d’opérer aux côtés de leurs alliés au sein des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes [SDF, YPG].

Alors que les forces américaines se sont retirées au début d’octobre, un document militaire américain a été distribué aux forces de la région, les avertissant des difficultés à venir. La « complexité » qui entoure les forces américaines dans le nord de la Syrie « n’a fait qu’augmenter ces dernières semaines, car de multiples groupes et acteurs opposés ont progressivement augmenté leurs forces dans les zones environnantes », indique le document, dont une copie a été obtenue par le New York Times. Cet avertissement faisait partie d’une série de rapports de situation, de cartes et de communiqués décrivant les mouvements des forces militaires russes autour de la ville syrienne de Manbij et le début de l’opération militaire de la Turquie le long de la frontière syro-turque.

Avant que les forces soutenues par la Turquie n’entrent dans la zone du nord de la Syrie qui était auparavant détenue par les troupes américaines, les militaires américains et russes étaient chargés de coordonner les opérations militaires dans cette partie du pays, et ce depuis trois ans. Les deux armées s’étaient appuyées sur une ligne téléphonique de « déconfliction » et sur un groupe de planification distinct, utilisant une carte divisée en secteurs alphabétiques et numérotés, connue sous le nom de clavier, comme référence. Cela a permis aux responsables des deux pays de déterminer où les troupes opéraient.

Mais l’introduction de centaines de forces soutenues par la Turquie a rapidement mis à rude épreuve ce système de longue date, comme en témoigne le bombardement accidentel de la Turquie près d’un avant-poste américain près de la frontière entre la Turquie et la Syrie au début octobre. Dans l’un des documents militaires obtenus par le Times, des responsables américains ont écrit après cette attaque qu’ils « ne peuvent exclure » que les forces militaires turques « se tromperont à nouveau dans le calcul des dispositions des forces américaines ».

S’adressant aux législateurs de la Commission des forces armées de la Chambre mercredi, le secrétaire de la Défense Mark T. Esper a déclaré que la situation dans le nord de la Syrie s’est « généralement stabilisée », bien qu’il ait mis en garde contre le fait que les combattants soutenus par la Turquie restaient un « joker » [une farce, plaisantin].

M. Esper a ajouté qu’il n’y a actuellement aucun projet de retrait des troupes américaines du pays. « Pour l’instant, il n’y a aucun plan de disposition à suivre », a déclaré M. Esper.

Les combattants soutenus par la Turquie sont souvent mal gérés par l’armée turque, ont déclaré plusieurs responsables du ministère de la Défense, qui ont ajouté que l’armée russe est beaucoup plus fiable pour surmonter dans les difficultés d’un champ de bataille aussi contesté.

Pour souligner le fait que le champ de bataille dans le nord de la Syrie est en constante évolution, le général Kenneth F. McKenzie, chef du commandement central de l’armée, a récemment déclaré dans une interview que la protection des champs pétroliers pourrait, à terme, attirer un défi plus important des troupes syriennes à l’ouest de l’Euphrate. « Je m’attends à ce qu’à un moment donné, le régime s’avance sur ce terrain « , a déclaré le général McKenzie.

Mais pour l’instant, a dit le général McKenzie, les forces américaines restantes dans le nord de la Syrie, travaillant aux côtés de plusieurs milliers de miliciens alliés des Forces démocratiques syriennes, seront en mesure de mener des missions antiterroristes « efficaces » contre ISIS [Daesh] dans cette partie du pays. Le mois dernier, les forces ont repris les opérations contre le groupe terroriste, après que des groupes de combattants de l’ISIS [Daesh] aient repris leurs activités dans le chaos créé par l’incursion turque et le retrait américain.

« Nous en avons assez pour poursuivre, avec nos partenaires du SDF, une plate-forme antiterroriste contre l’ISIS » [Daesh], a déclaré le général McKenzie.

Il a noté que les États-Unis conservent une forte capacité de reconnaissance et de puissance aérienne de combat pour protéger les forces américaines et pour mener des missions de frappe en cas de besoin. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin », a déclaré le général McKenzie lors de l’interview.

L’idée que les troupes syriennes pourraient progresser pour reprendre du terrain aux Américains n’a rien de nouveau.

En février 2018, environ 500 soldats syriens et des dizaines de véhicules, soutenus par des entrepreneurs russes, ont attaqué l’usine à gaz de Conoco près de Deir al-Zour [Deir Ezzor]. Les commandos américains qui s’y trouvaient, aux côtés des forces kurdes et soutenus par des vagues d’avions américains, ont riposté, tuant des centaines de combattants.

Cette bataille d’une heure était un message clair aux autres combattants de la région que les Américains protégeraient leurs forces partenaires.

Mais après des mois de tumulte politique à Washington et l’assentiment de M. Trump à l’invasion turque en octobre, il n’est toujours pas clair si les forces américaines, même avec un renfort de véhicules blindés de combat Bradley, se battront comme par le passé, ont dit les responsables.

Les Bradley, ont ajouté les responsables, n’ont été envoyés qu’en signe de détermination, pas nécessairement pour combattre les forces du gouvernement syrien.

nytimes.com

Adaptation Yandexfr

Carlotta Gall a contribué au reportage depuis Istanbul.

Thomas Gibbons-Neff est journaliste au bureau de Washington et ancien des Marines. @tmgneff

Eric Schmitt est un écrivain chevronné qui a parcouru le monde couvrant le terrorisme et la sécurité nationale. Il était également le correspondant du Pentagone. Membre du personnel du Times depuis 1983, il a partagé trois prix Pulitzer. @EricSchmittNYT

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom