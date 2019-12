Les forces russes maintiennent la pression, poursuivent ses patrouilles dans le nord de la Syrie

Les ordres de Poutine sont clairs « L’intégralité territoriale de la Syrie »

L’armée russe, soutenue par l’armée de l’air, poursuit ses patrouilles dans le nord de la Syrie

ALEPPO, 12 décembre, Interfax – Les pilotes militaires russes poursuivent leurs patrouilles dans le nord de la Syrie, soutenant les unités de la police militaire russe qui patrouillent les routes d’Alep.

Des avions de l’armée de l’air russe accompagnent des convois de la police militaire et le personnel du Centre russe pour la réconciliation des camps opposés sur les routes en Syrie vers les points de distribution de l’aide humanitaire, a déclaré un pilote des forces aérospatiales russes aux journalistes.

« Une attention particulière est accordée au mouvement des convois de matériel spécialisé et des groupes de personnes. Les patrouilles se déroulent à des altitudes minimales à une vitesse allant jusqu’à 200 kilomètres à l’heure « , dit-il.

Les hélicoptères Mil Mi-8 et Mi-35 accompagnent également les employés du Centre russe pour la réconciliation vers les points de distribution de l’aide humanitaire afin d’éviter toute provocation éventuelle et de maintenir la paix au sol par les airs.

Ces patrouilles aériennes quotidiennes ont lieu dans le cadre d’un mémorandum d’accord russo-turc signé à Sotchi le 22 octobre 2019.

interfax.com

A savoir qu’il faut intégrer à cela toutes une série de mesures et d’armes, des systèmes de guerre électronique, des drones de surveillance 24/24, des avions de combat prêts à soutenir des forces au sol, à intercepter tout ennemi, les missiles Kalibr des forces navales en Méditerranée, des forces antiaériennes de S-400 et S-300… Des systèmes de brouillage puissants, indique à l’avion ennemi de faire demi-tour, s’il persiste dans sa trajectoire, ses armes, son GPS, sa navigation seront également brouillés et son avion tombera comme une feuille morte… en gros, le ciel syrien est sous le feu des armes russes…

