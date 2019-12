L’OTAN provoque la Russie près de ses frontières

La position du président Macron est traite, d’un côté, cherche l’apaisement en Ukraine, de l’autre, avec l’OTAN continue de provoquer la Russie

By TASS

Moscou alarmée par l’activité de l’OTAN près des frontières russes et biélorusses – Lavrov

Le haut diplomate de la Russie, Sergei Lavrov, a souligné la crise aiguë du système de contrôle des armements.

MOSCOU, 11 décembre, TASS. La Russie trouve inquiétante l’activité croissante de l’OTAN près des frontières de la Russie et de la Biélorussie, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov dans un message de bienvenue, lu par le chef adjoint du département de planification de la politique étrangère du ministère russe des Affaires étrangères, Alexeï Dobrynin, lors de l’ouverture de la conférence commémorative d’Andreï Gromyko.

« Nous trouvons inquiétante l’activité croissante de l’OTAN près des frontières de la Biélorussie et de la Russie, ainsi que les décisions prises lors du sommet de Londres en faveur d’une nouvelle augmentation des budgets militaires des pays membres. Ces mesures conduisent à la militarisation de l’Europe et sont prises au mépris des vœux de ne pas renforcer sa propre sécurité au détriment de celle des autres », dit le message.

Lavrov a souligné la crise aiguë du système de maîtrise des armements. « L’architecture de la stabilité stratégique a été gravement endommagée par les États-Unis, qui, après s’être retirés du Traité sur les missiles antimissiles balistiques, ont ruiné le Traité FNI [Intermediate Nuclear Forces – INF]. L’avenir du nouveau Traité START est en jeu. Nous continuerons à réagir de manière adéquate aux actions hostiles. Dans le même temps, la Russie ne cherche pas la confrontation », a dit M. Lavrov.

En outre, il a souligné que la Russie oppose aux « politiques destructrices menées par Washington et ses alliés » un programme d’unification positif et tient à empêcher l’émergence de nouvelles lignes de séparation et à créer une zone de sécurité égale et indivisible et une large coopération entre l’Atlantique et le Pacifique.

