Edouard Philippe veut un système de retraite unique pour les pauvres : François Hollande, annoncé à 36 000 euros, toucherait 14 880 euros de retraites?

Les grèves se propagent dans toute la France pour la 6e journée, mais le gouvernement défend ses régimes de retraite

Les manifestants sont descendus de nouveau dans la rue pour protester contre les plans du président Emmanuel Macron de réformer le système de retraite. Son gouvernement n’a montré aucun signe de recul.

PARIS – La foule des manifestants qui se sont rassemblés dans les rues de France mardi pour dénoncer la tentative du président Emmanuel Macron de refondre le système des retraites était peut-être moins nombreuse, mais les positions des deux camps semblaient plus fermes que jamais un jour avant que le gouvernement ne révèle les derniers détails du plan.

Des milliers de manifestants ont défilé sur la rive gauche à Paris, sous l’impulsion de syndicats qui ont connu un regain de force après avoir fait sortir près d’un million de personnes dans la rue la semaine dernière. Pourtant, les chiffres de mardi sont en forte baisse dans toute la France, selon le ministère de l’Intérieur, avec moins de 350 000 personnes dans l’ensemble, et un peu moins de 40 000 à Paris.

Les dirigeants syndicaux ont promis de continuer à marcher jusqu’à ce que le gouvernement retire son plan, tandis qu’au Parlement, le premier ministre Édouard Philippe n’a pas laissé entendre que M. Macron pourrait renoncer à son plan de fusion des 42 différents régimes de retraite gérés par l’État en un seul système.

M. Philippe, répondant aux craintes de nombreux travailleurs, a promis qu’en vertu du nouveau régime, la « qualité de vie » des retraités ne diminuerait pas.

Pour Paris et sa région, le mardi a été un autre jour de chaos dans les transports, le sixième jour d’affilée, alors que les travailleurs des chemins de fer et du métro continuaient leur grève. Il y avait des centaines de kilomètres d’embouteillages, les rues de Paris étaient pleines de voitures et les usagers désespérés s’entassaient dans les quelques trains bondés disponibles.

Dans la rue des Archives du Marais, Yateeha Krishan, 27 ans, originaire du Sri Lanka, avait terminé son travail de nettoyage du matin et se demandait comment rentrer chez elle dans sa banlieue au nord-est de Paris. Mme Krishan, qui était arrivée au travail avec 45 minutes de retard, n’est pas rémunérée de ce retard, dit-elle.

L’effet économique de la grève est déjà visible.

Les foules d’avant Noël sur les artères commerçantes normalement bondées comme les Champs-Élysées sont minces. Et les hôteliers se sont plaints de réservations annulées, de chambres vides et d’une chute brutale des recettes pendant le week-end dans une ville fortement dépendante du tourisme.

Les pièces de théâtre et les opéras ont été annulés. Les danseurs de l’Opéra de Paris sont parmi ceux qui s’opposent le plus fortement à la réforme des retraites, car ils craignent de perdre un programme spécial de retraite qui tienne compte des exigences physiques épuisantes de leur travail.

Les dockers des villes portuaires de Rouen et Marseille ont également manifesté mardi, plusieurs universités sont restées fermées et les grévistes ont bloqué sept des huit raffineries de pétrole françaises.

Les syndicats n’ont offert aucun regret pour les malheurs des transports et des entreprises, soulignant les niveaux élevés d’appui du public à la grève. Les Français semblent plus inquiets de ce qu’ils considèrent comme une menace pour leur retraite que des effets de la grève.

« Compte tenu du niveau de mécontentement, nous devons rester mobilisés », a déclaré Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération générale du travail d’extrême gauche, aux journalistes avant le début de la marche de mardi. « Plus nous serons nombreux, plus vite le gouvernement retirera son projet. »

Au Parlement, le Premier ministre Philippe n’a fait que réitérer l’objectif du gouvernement : « Construire un système de retraite unique [universel] en France ».

Il a ajouté des mots qui alarment beaucoup de ses compatriotes. « Nous devons dire la vérité aux Français, dit-il, et le dire calmement : cela va se faire par un allongement progressif de la vie professionnelle.

L’âge officiel de la retraite en France est de 62 ans, déjà parmi les plus bas du monde industrialisé, mais beaucoup prennent leur retraite encore plus tôt.

Lors d’une réunion à huis clos avant la session parlementaire, M. Philippe a averti les législateurs de son parti qu’il n’y aurait « pas d’annonces magiques » qui arrêteraient soudainement les grèves.

Dans un article d’opinion paru mardi dans Le Monde, quatre économistes qui ont aidé M. Macron à façonner son programme économique pendant la campagne électorale de 2017 l’ont exhorté à rassurer les Français quant à la stabilité du système de retraite par points qu’il propose. En vertu du régime gouvernemental proposé, les points accumulés pendant la vie active seraient encaissés à la retraite. On ne sait pas s’ils pourraient fluctuer en valeur.

Mais les manifestants et les syndicats les plus durs n’ont aucun intérêt dans un système de points. Ils veulent simplement conserver le système actuel, que M. Martinez a qualifié de « meilleur du monde ».

L’ambiance des marches du mardi était généralement paisible, et parfois même festive. Les manifestations ont attiré une large coalition de travailleurs des transports et de la santé, d’enseignants et d’étudiants, tous préoccupés par leur départ à la retraite.

« Il y a des professions entières qui sont extrêmement en colère », a déclaré Mourad Lafitte, un travailleur du syndicat des imprimeurs, alors que la manifestation à Paris a commencé devant l’église dorée des Invalides, où Napoléon est enterré. « Tout le monde en a assez. »

Tout près, un employé de l’hôpital portait un faux maillot de bain avec l’inscription : « Macron, on veut des lits ! » Un stand de la « Gauche révolutionnaire » distribuant des macarons et des prospectus était orné du slogan « Macron, Foutez le camp ! ».

« Le mécontentement est très profond « , a déclaré François Sikirdji, professeur de musique à la retraite. « Faire la grève n’est pas facile. J’ai perdu un tiers de mon pouvoir d’achat quand j’ai pris ma retraite. »

Les camions de sono de l’Union ont projeté des fragments déconnectés de discours de M. Macron contre une le vacarme et tambourinement. Des images sinistres du leader français, sortant des flammes ou brandissant des pistolets contre les mots « Nos droits, brûlés et pillés » ou « Macron, agent du CAC 40 » – l’équivalent français de la moyenne Dow Jones – étaient plaquées sur les véhicules.

Des sacs de baguettes pour nourrir les manifestants ont été empilés sur les tables, et les travailleurs syndicaux ont nettoyé un grand gril électrique. Le déjeuner pour les manifestants ne sera pas oublié.

Et la France n’a pas complètement fermé ses portes. Les usines et les commerces fonctionnent, les cafés et les restaurants sont ouverts, et les transports publics fonctionnent presque normalement dans certaines villes.

Daphné Anglès, Mélissa Godin et Elian Peltier ont contribué au reportage.

