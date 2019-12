🔴 Quant la Gestapo de Macron tire sur les Gilets Jaunes, c’est un assassinat prémédité

Pour Poutine, Macron et Castaner devraient être en prison

By Pauline Bock

Emmanuel Macron, l’année des têtes qui craquent

L’année écoulée offre un aperçu possible de l’avenir de l’Occident : protestations croissantes contre le libéralisme et brutalité croissante contre les protestations.

Patrrice Philippe ne peut se défaire d’un « sentiment d’injustice » puisqu’il a perdu l’œil droit devant une arme de police lors de sa première manifestation, le 8 décembre 2018. « Ce jour-là , ma vie a pris un virage à 180 degrés, a-t-il dit à la politique étrangère. « En tant que blessé, sans mon œil, j’ai automatiquement perdu mon permis de conduire, mon emploi, ma source de revenus. Puis ma femme est partie. » Alors que le mouvement des gilets jaunes marque sa première année d’existence, Philippe reste dans l’incapacité de travailler, ou de passer à autre chose : « J’ai l’impression de ne pas pouvoir tout recommencer. »

Le chauffeur de camion de 49 ans était venu à Paris de Lons, dans le sud-ouest de la France, pour marcher avec le mouvement des gilets jaunes, une révolte sociale spontanée qui avait commencé un mois plus tôt contre la politique du président français Emmanuel Macron, que les manifestants ne disent en faveur que des riches. Philippe marchait vers la sortie de la marche, dont il se souvient qu’elle était devenue « violente », lorsque son œil a été touché par une balle en caoutchouc tirée par un pistolet LBD 40, une « arme de force intermédiaire » fréquemment utilisée par la police française dans les opérations de maintien de l’ordre. Il est interdit en France de viser la tête ou les parties génitales de quelqu’un avec une telle arme. Son utilisation est interdite en Autriche, en Irlande, en Finlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et dans seulement deux des 16 États allemands.

Depuis novembre 2018, ces balles sont régulièrement utilisées par la police française, des grenades GLI-F4 contenant chacune 25 grammes de TNT et de gaz lacrymogène. Ces armes ont causé un nombre stupéfiant de blessures graves ou mortelles parmi des manifestants comme Philippe. En novembre 2019, 315 personnes avaient été blessées à la tête, dont certaines avaient subi une fracture du crâne ou de la mâchoire, 25 avaient perdu un œil, cinq avaient perdu une main et une femme était morte des suites d’une grenade, selon le journaliste français David Dufresne, qui a tenu un compte minutieux des blessures sur le site Mediapart. Un tiers des blessures aux yeux causées par les armes de la police en France au cours des 20 dernières années se sont produites lors de manifestations des gilets jaunes, estime Dufresne. Le gouvernement français a déclaré que les armes LBD ne sont « à aucun moment » utilisées contre les manifestants « s’ils ne commettent pas de violence physique ».

Au cours de son année d’existence, le mouvement des gilets jaunes – qui a déclenché le refus d’une nouvelle taxe sur le carburant – a mis en lumière la lutte financière d’une partie de la population française et initié un tournant dans la présidence de Macron, qui jusqu’en novembre 2018 n’avait jamais été confrontée à une opposition politique grave à ses politiques néolibérales. Mais elle a également mis en lumière les excès de la police française, à mesure que les cas documentés de brutalités policières explosaient. La « violence sans précédent » au sein des forces armées marque un « changement doctrinal » dans le maintien de l’ordre en France, traditionnellement basé sur l’évitement de la confrontation, a déclaré Arnaud Houte, historien de la police française, à la politique étrangère. Les tactiques d’application de la loi se sont accompagnées d’un changement plus large dans la culture politique sous Macron, dont le gouvernement s’est prononcé ouvertement en faveur des forces de l’ordre et des forces militaires. Les critiques soutiennent que l’approbation inconditionnelle de la police française par l’État leur a accordé une impunité quasi totale.

Les changements dans l’application de la loi française supervisée par Macron ont entravé les droits de réunion que les Européens tiennent depuis longtemps pour acquis. Aujourd’hui, lors de presque toutes les manifestations en France, des nuages de gaz lacrymogènes et de tirs de LBD ou d’explosions de grenades sont partout, et les manifestants disent que la perspective de perdre un œil effraie les gens qui ne veulent pas marcher. Néanmoins, de plus en plus de citoyens trouvent des raisons de s’opposer au statu quo économique, mis à part les gilets jaunes, les enseignants, les agriculteurs, les avocats, les étudiants et le personnel hospitalier ont tous défilé récemment pour protester contre leurs propres conditions de travail et de vie. La politique de maintien de l’ordre de Macron peut présager des développements dans les pays voisins ; en Espagne et en Allemagne, les partis libéraux se sont de plus en plus concentrés sur la loi et l’ordre en réponse au mouvement indépendantiste catalan et à la migration massive, respectivement. Mais le libéralisme français a pris une tournure particulièrement répressive.

Les gilets jaunes sont sortis de nulle part en novembre 2018, lorsque les habitants des villes rurales et périphériques de France ont manifesté contre une nouvelle taxe sur le carburant introduite par le gouvernement, que beaucoup considéraient comme la goutte qui a fait déborder le vase dans une série de politiques économiquement régressives qui tendait encore plus leur budget mensuel. Tous les samedis, ils bloquaient les routes et les ronds-points et organisaient des manifestations dans les centres-villes. A son apogée, plus de 200 000 personnes défilaient à travers la France. Bien que leur nombre ait diminué depuis le printemps, leur marche d’anniversaire à Paris le 16 novembre était la 53e manifestation hebdomadaire consécutive des gilets jaunes.

Pour la police, le mouvement des gilets jaunes représentait la menace du chaos. « Avant, les protestations étaient autorisées, elles suivaient un chemin déterminé. Mais il s’agissait de manifestants venus vandaliser et combattre avec la police », a déclaré Richard Lizurey, qui a pris sa retraite en tant que chef de la force de gendarmerie nationale le 1er novembre, à la politique étrangère. Lizurey, comme tous les membres des forces armées et les manifestants, parle de décembre 2018 comme d’un « moment culminant ». Les 1er et 8 décembre, troisième et quatrième marches respectivement, les gilets jaunes se sont heurtés à la police sur les célèbres Champs-Élysées à Paris. Sur cette avenue qui honore l’unité de la France, les manifestants ont causé des dégâts matériels de plusieurs millions de dollars, en écrivant « Les Gilets Jaunes [Yellow Vests] triompheront » sur l’Arc de Triomphe, puis en saccageant le restaurant de luxe Fouquet’s. La police est intervenue avec des gaz lacrymogènes, des LBD et des grenades, blessant des milliers de personnes, dont certaines à vie.

Philippe est le porte-parole d’un groupe appelé Mutilés Pour l’Exemple qui accuse les autorités françaises de brutalité policière. « Nous voulons que l’État reconnaisse ce qu’ils ont fait, a-t-il dit. « Ils ont blessé des manifestants en chair et en os. Nous avons été blessés par l’Etat français. »

Les autorités au niveau du gouvernement et de la police ont condamné les manifestants pour avoir causé d’importants dégâts matériels, mais se sont abstenues de reconnaître leurs propres fautes, y compris leur responsabilité dans les blessures qui ont changé leur vie. Ne parlez pas de « répression » ou de « violence policière », ces mots sont inacceptables dans le cadre de la primauté du droit, a déclaré M. Macron en mars. En août, il a déclaré qu’aucune « violence irréparable » n’avait été commise, oubliant apparemment ceux qui avaient perdu un membre. Le Premier ministre Édouard Philippe a qualifié les manifestants de « voyous » et d' »extrémistes », et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a nié à plusieurs reprises avoir commis des méfaits du côté de la police.

Un mois après que Philippe et d’autres aient perdu un œil, Castaner a déclaré qu’il ne connaissait « aucun policier qui avait attaqué des gilets jaunes ». Les forces armées « ont le droit de recourir à la force lorsque c’est nécessaire, et toujours de manière proportionnée », a dit M. Castaner. Pour les autorités, la question de la violence est une question de légitimité : « La violence des forces armées est légitimée par la loi et l’État. La violence des manifestants était illégitime », a déclaré Lizurey, l’ancien chef de la police, à la politique étrangère.

Thierry Tintoni, ancien policier qui travaille maintenant pour un syndicat de police, n’est pas d’accord. « Il y a eu beaucoup de violence illégitime de la part de la police, a-t-il dit. « Comment comparer un restaurant saccagé et un aveugle ? » Les discours de Macron et de Castaner « ont donné carte blanche aux forces armées et justifié toutes leurs actions », a dit M. Tintoni. « Ne jamais mentionner les manifestants blessés revient à nier leur existence. Et à la police, ça envoie le message qu’ils n’ont rien fait de mal, et qu’ils peuvent continuer. »

La police française a une histoire de ce type de violence dans le contexte spécifique de la banlieue parisienne, ou banlieues, où des « gaffes » policières ont tué des jeunes comme les adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, morts électrocutés dans une centrale électrique où ils s’étaient cachés pour échapper à un arrêt et une fouille de police à Clichy-sousBois en 2005. Leur mort a provoqué des semaines de troubles dans les banlieues, dénonçant les excès et les brutalités policières. Jusqu’à récemment, les techniques agressives des forces armées étaient restées confinées aux banlieues, a déclaré Arié Alimi, une avocate qui a défendu des manifestants blessés en gilet jaune, à la politique étrangère. Cet usage disproportionné de la force, a-t-il dit, est devenu plus largement visible ces dernières années « lorsque la violence policière a commencé à toucher les manifestants blancs et les militants politiques de la classe ouvrière ou moyenne française » et est devenue « systémique » depuis le mouvement des gilets jaunes.

Macron, ancien banquier qui a pris le pouvoir en mai 2017 après avoir été le ministre de l’économie de l’ancien président François Hollande, détruisant ainsi l’establishment politique français, a fait campagne sur un programme pour rendre la France plus attractive à l’étranger. Considéré à l’époque comme un parti de gauche socialement et de droite économiquement, Macron a jusqu’à présent donné la priorité aux mesures favorables au marché. L’une de ses premières décisions en tant que président fut d’abolir l’impôt sur la fortune, ce qui lui valut le surnom de « président des riches« . En deux ans, il a libéralisé le droit du travail français et réformé les prestations de chômage et les systèmes fiscaux du pays, et il est sur le point de lancer une refonte controversée du cadre de retraite du pays, qui, selon les experts, va généralement réduire les pensions.

Le soutien du gouvernement Macron aux forces armées n’a pas été immédiatement apparent – il s’est heurté au chef général de l’armée dans les deux mois qui ont suivi sa présidence, et Marine Le Pen, son rival d’extrême droite au second tour des élections, jouit d’un soutien élevé parmi les militaires et la police. Mais face aux gilets jaunes, le mouvement social le plus important en France depuis les manifestations de mai 1968, Macron se retrouve soudain dans le besoin d’avoir le soutien de la force. Dans son discours du Nouvel An, le président a condamné la « foule haineuse » des manifestants, promettant que « l’Etat de droit sera garanti sans indulgence ». Il a régulièrement loué le « professionnalisme » et le « courage » des forces de l’ordre. Décembre 2018, le pic de violence dans les manifestations pour les gilets jaunes, a marqué un net changement dans le soutien de Macron, qu’il a maintenu depuis, offrant des primes aux agents en service pendant les manifestations et demandant une refonte des méthodes d’application de la loi pour « repenser » et « rendre légitime » le rôle des policiers.

En août, le président russe Vladimir Poutine a comparé les actions de la police française contre les gilets jaunes aux arrestations massives d’opposants politiques à Moscou. répondit Macron irrité : « La France a toujours respecté les droits du Conseil de l’Europe, ainsi que sa propre Constitution. »

« Symboliquement, la France est le pays des droits de l’homme « , a déclaré Élie Lambert, représentant du syndicat Solidaires, qui faisait partie de l’équipe de la société civile française qui a rencontré les Nations Unies avant l’avertissement de l’organisme international concernant l’utilisation des LBD. « Mais la répression a augmenté, contre les manifestants et contre les syndicats aussi. Des fissures se sont ouvertes, brisant la légitimité de la police et du système judiciaire. »

Après chaque marche hebdomadaire, des vidéos, des photos et des témoignages de nouvelles blessures sont apparus en ligne. Beaucoup ont apporté la preuve qui contredisait la principale ligne de défense des autorités : que la police ne répondait avec violence qu’aux manifestants qui s’étaient montrés violents à titre préventif. En janvier, un éminent gilet jaune a été aveuglé dans l’œil par un LBD qui lui a tiré dessus alors qu’il regardait en direct la marche sur Facebook. En février, il est apparu que de nombreux blessés ne participaient même pas à une marche lorsqu’ils ont été pris pour cible par les armes de la police : Un adolescent a été grièvement blessé à la mâchoire par un LBD alors qu’il faisait ses courses à Strasbourg, et une femme âgée de Marseille est décédée des suites des blessures d’une grenade qui avait atterri dans son appartement alors qu’elle fermait ses rideaux. En mars, une femme de 73 ans s’est fracturé le crâne lors d’une descente de police à Nice [les autorités politiques et policières ont nié toute responsabilité jusqu’à ce qu’un rapport prouve leur faute]. Lambert se souvient d’une manifestation à Dijon, dans l’est de la France, au cours de laquelle la police a accusé des manifestants près d’une voie ferrée : « Ils n’avaient pas d’autre choix que de traverser la voie ferrée, où les trains étaient en service ! Il y avait des familles, des personnes âgées dans cette manifestation. Les pousser vers le chemin de fer était très dangereux. »

Au fur et à mesure que ce climat de violence progressait, il s’est étendu à d’autres mouvements sociaux et institutions démocratiques : La panique a suivi après que la police a piégé les participants à la traditionnelle marche du 1er mai des syndicats dans un filet de sécurité ; des militants pacifiques du climat ont été arrosés de gaz; lacrymogène ; des journalistes ont été arrêtés sous le soupçon d’activisme politique et leurs téléphones confisqués pour examiner leurs sources. Elle a culminé avec la mort tragique de Steve Maia Caniço à Nantes le 22 juin. Le jeune homme de 24 ans avait assisté à un concert sur les bords de la Loire à l’occasion de la fête de la musique en France. Lorsque la police a aspergé la foule de gaz lacrymogène pour les forcer à évacuer à 4 heures du matin, 14 personnes sont tombées à l’eau. Caniço, qui ne savait pas nager, s’est noyé. Pour Houte, l’historien, cela a marqué un point de rupture : « Il y a cinq ou dix ans, des cas comme la mort de Steve ou celle de Zineb [la Marseillaise] auraient provoqué la chute du ministre de l’Intérieur. Mais il ne s’est rien passé. »

Lorsque le corps de Steve a été retrouvé sur la rivière en juillet, des mois de cas documentés de brutalités policières avaient nourri la méfiance des manifestants à l’égard des autorités. Dans les manifestations en gilets jaunes, dont la taille avait considérablement diminué, le nom de Caniço est devenu une abréviation pour les victimes de la violence policière aveugle. La « police de la police », l’Inspection Générale de la Police Nationale IGPN, a publié un rapport sur la mort de Caniço qui dégage les forces armées de toute responsabilité. Pour Alimi, l’avocat qui représente les gilets jaunes, l’IGPN « protège » la police et « couvre » les dossiers si nécessaire : « Au moins 54 cas de violence policière documentés, avec preuve vidéo, ont été rejetés. L’IGPN fait la lessive sale de la police à l’échelle industrielle. » Alimi a cité 12 cas dans lesquels » il y avait des preuves de violence par LBD, grenade ou bâton, mais l’officier n’a pu être identifié « . « La police a des règles : Les armes sont enregistrées, leur utilisation rapportée avec précision, les agents doivent porter des numéros d’identification en tout temps, et il y a des caméras de surveillance partout à Paris. C’est donc très troublant de se faire dire qu’un officier ne peut être identifié. »

Au cours de ses trois décennies d’expérience policière, M. Tintoni a appris que l’IGPN « fait ce qu’on lui a demandé de faire » : « Ils peuvent facilement innocenter quelqu’un en prétendant que leur enquête a été infructueuse. Par exemple, si on leur dit qu’une affaire doit rester non résolue, ils attendront après le délai d’un mois pour demander une vidéo de surveillance, qui aura alors été effacée. » Plusieurs plaintes déposées par Mutilated as an Example, le groupe de victimes aveugles de Philippe, ont été rejetées lorsque les images des caméras de surveillance ont été jugées inutilisables.

En juin, Brigitte Jullien, directrice de l’IGPN, a déclaré au journal Le Parisien qu’aucun policier n’avait été condamné en cas de blessures car » aucune enquête ne nous a permis de conclure que la responsabilité d’un policier était engagée au niveau individuel « . Elle a aussi dit qu’elle « réfute totalement le terme de violence policière ». Lizurey, l’ancien général de la gendarmerie nationale, a utilisé la même formulation pour parler de politique étrangère : « Je réfute le terme de violence policière. Accuser l’IGPN de partialité est une grave accusation. » Tintoni n’était pas d’accord : « L’IGPN est la police qui enquête sur la police. Bien sûr, il protège son institution. Elle devrait être abolie. »

Après la violence exercée par les forces armées et la rhétorique politique qui s’en est suivie, la « justice discriminatoire » est apparue, selon Alimi. Alors que les manifestants en gilet jaune ont été rapidement condamnés pour dommages matériels, les auteurs de brutalités policières restent libres parce que les enquêtes de l’IGPN n’ont pu les identifier. Sur 212 enquêtes ouvertes par l’IGPN sur des actions policières lors de manifestations de protestations pour les gilets jaunes, 72 font toujours l’objet d’une enquête et 146 sont closes, dont 54 ont été classées pour manque de preuves, a déclaré le procureur de Paris en novembre. Deux cas de violence présumée de la part de la police seront jugés par un tribunal pénal et 18 sont en cours d’examen par des magistrats. Entre-temps, 10 000 manifestants ont été placés en détention, et sur 3 100 condamnés, 400 ont été envoyés en prison, selon un rapport juridique provisoire de novembre. « Des centaines de gilets jaunes ont déjà été jetés en prison et des milliers d’autres condamnés, alors que les policiers n’ont pas encore été entendus pour la première fois au tribunal « , a déclaré Dufresne, le journaliste qui a tenu le compte des blessures des manifestants. « Je suis profondément inquiet « , a déclaré l’avocat Alimi à la politique étrangère. « La justice française ne respecte pas le principe d’égalité. »

Un sondage réalisé en août 2019, après la découverte du corps de Caniço, a révélé que 50 % des Français font confiance à la police – un gain de trois points depuis 2015, l’année des attentats de Paris, qui sont restés gravés dans la mémoire collective française. Les policiers étaient alors considérés comme des protecteurs contre le terrorisme, ce qui pourrait expliquer pourquoi leur approbation publique semble tenir malgré leur manque de responsabilité. Mais pour ceux qui ont assisté à une manifestation l’année dernière, cette image a disparu depuis longtemps. Un tel écart risque d’alimenter le problème politique plus large de la méfiance de l’État et de ses élites politiques, qui était au départ l’un des cris de ralliement de la veste jaune.

Le 16 novembre, 28 000 personnes ont défilé à travers la France pour marquer le premier anniversaire du mouvement. « Avoir duré un an devant une telle répression est une victoire », a déclaré Philippe. « Mais beaucoup ont cessé de venir aux marches hebdomadaires parce qu’ils ont peur. La police, le gouvernement, ont réussi à nous effrayer. » Les blessures continuent aussi. Le 16 novembre, un gilet jaune qui discutait avec d’autres personnes pendant la marche de Paris a été frappé à l’œil par une grenade lacrymogène. Depuis, il a perdu l’oeil. La vidéo de sa blessure est devenue virale avec ce commentaire : « Nous imaginons que l’IGPN ne sera pas en mesure d’identifier le tireur et que l’affaire sera classée… »

Le mouvement des gilets jaunes, qui a du mal à obtenir les chiffres de l’an dernier, a peu de chances de reprendre de l’élan. Mais d’autres mouvements sociaux s’organisent pour protester contre les réformes des régimes de retraite et d’avantages sociaux de Macron. Les syndicats français ont appelé à une »Â grève illimitée » à partir du 5 décembre, promettant d’immobiliser la France avec des grèves planifiées sur les réseaux de trains et de métro, les routes et les aéroports. Les étudiants, qui condamnent l’inaction du gouvernement face à l’augmentation de la pauvreté, ont dit qu’ils se joindraient à nous. « Les voyants d’alarme clignotent partout « , a déclaré M. Lambert, le représentant syndical. « Ça va être énorme. »

Philippe, le gilet jaune aveuglé, dit : « Tout le monde commence à voir que le gouvernement ne défend pas les intérêts du peuple, mais seulement les siens. Ils ont montré qu’il n’y a pas de dialogue possible. » Les réformes des retraites comprennent des dispositions spéciales pour les forces armées, a annoncé le gouvernement. « Ils sont les plus grands gagnants de la crise du gilet jaune, a dit M. Lambert. « Parce que le gouvernement ne peut pas s’en passer. »

foreignpolicy.com

Adaptation Yandexfr

Pauline Bock est journaliste française basée à Bruxelles. Écrivain et journaliste du NewStatesman, Guardian, NYT, New Yorker, Politico, Wired, Télérama.

Twitter de Miss Pauline Bock @PaulineBock

